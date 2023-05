Det bliver billigere at bo i Kommune Kujalleq

Kassaaluk Kristensen Torsdag, 04. maj 2023 - 16:46

Borgere i Kommune Kujalleq skal fra 2024 betale mindre i skat.

Kommunalbestyrelsen i Kommune Kujalleq har behandlet kommunens budgetramme for 2024. Under behandlingen har flertallet der tæller Inuit Ataqatigiit og Demokraatit godkendt en nedsættelse af kommunens skatteprocent fra 28 til 27 procent gældende fra 2024.

Det svarer til 6-7 millioner kroner, oplyser Kommune Kujalleq i en pressemeddelelse.

Ifølge Kommune Kujalleqs regnskaber er der sket en stigning i skatteindtægterne de seneste par år. Udviklingen forventes at stige på grund af lufthavnsbyggeriet og mineaktiviteter i kommunen.

Skal komme borgerne til gode

Samtidig har Naalakkersuisut sat en grænse for, hvor mange penge kommunen kan bruge i de kommende år på drift og anlæg, hvilket giver kommunen et større råderum.

- Med den besluttede budgetramme som Selvstyret har meldt ud for nylig for Kommune Kujalleq i 2024, stiger kommunens råderum, lyder det.

Derfor har borgmester Stine (IA) foreslået overfor kommunalbestyrelsen, at kommunens skatteprocent skal sættes ned, så borgerne kan mærke kommunens forbedrede økonomi.

- Jeg har foreslået at råderummet skal komme skatteborgerne til gode og foreslog kommunalbestyrelsen at vi nedsætter kommuneskatten i 2024. IA og Demokraterne var enige og tog beslutning om en nedsættelse af skatteprocenten fra 28 til 27% i 2024, siger Stine Egede.

Hård økonomistyring fortsætter

Borgere i Kommune Kujalleq skal således betale samlet 43 procent, altså til kommunen og landskassen, fra 2024.

LÆS OGSÅ: Kujalleq: Budget for 2022 godkendt – der skal findes 30 millioner

Kommune Kujalleq har de seneste par år haft udfordringer med økonomien, som kommunalbestyrelsen har måttet tage stilling til. Borgmester i kommunen understreger, at selvom der er plads til skattenedsættelser i budgettet, så fortsætter kommunen med at holde hård hånd over kommunens budgetter.

- Vi fortsætter vores stramme økonomistyring og jeg er glad for at kunne meddele kommunens nuværende og kommende borgere at vi nedsætter kommuneskatten med 1% i 2024, siger Stine Egede.

Kommunalbestyrelsen skal andenbehandle kommunens samlede budget for 2024 i november.