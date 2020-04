Bestyrelser: Transparency kræver fuld åbenhed

Jørgen Schultz-Nielsen Lørdag, 18. april 2020 - 09:44

Formanden for Transparency International Greenland Anita Hoffer mener, at man kan undgå rygter og påstande om nepotisme eller inkompetente bestyrelsesmedlemmer, der er udpeget på et forkert grundlag, hvis Naalakkersuisut spiller med åbne kort, når man ændrer i bestyrelserne i selvstyreejede selskaber.

- For at undgå at borgere står og tænker, hvad er der mon, der foregår, hvorfor blev netop de personer udvalgt, hvorfor skulle det nu ske på en ekstraordinær generalforsamling, og hvorfor haster det sådan?, så kunne ejeren - Selvstyret - sagtens have været mere åbne, siger Anita Hoffer i en pressemeddelelse, der blev udsendt tidligere på ugen.

Sermitsiaq.AG har i en række artikler afsløret, at Naalakkersuisut den 2. april besluttede at foretage udskiftninger i bestyrelserne hos Visit Greenland, Illuut og Kalaallit Airports via ekstraordinære generalforsamlinger blot få uger før de ordinære generalforsamlinger skulle gennemføres.

Kim Kielsens begrundelse

Kim Kielsen valgte tirsdag at begrunde sin beslutning om at foretage udskiftningerne på grundlag af en række spørgsmål, som Sermitsiaq.AG havde fremsendt.

Kim Kielsen undlader imidlertid at svare på, hvorfor han har haft travlt med at gennemføre udskiftningerne på ekstraordinære generalforsamlinger.

Det centrale budskab fra Kim Kielsen er, at hvert enkelt selskab altid skal rumme den rigtige sammensætning af kompetencer, kontinuitet og fornyelse.

Anita Hoffer mener, at Selvstyret burde gå foran som rollemodel:

- I Grønland er de fleste af landets største virksomheder offentligt ejede. De selvstyreejede selskaber har samlet set tusindvis af ansatte og står for en stor af den grønlandske økonomi. Ikke mindst derfor bør Selvstyret går foran som rollemodel og være meget mere transparent, siger Anita Hoffer.