Kielsen: Det handler om fornyelse

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 15. april 2020 - 17:42

Kim Kielsen lægger vægt på, at udskiftningen skyldes en forpligtelse til løbende at forny de selvstyreejede selskabers ledelse.

- Selvstyrets aktieselskaber er i dag veldrevne, og de har en sund økonomi. Derudover bidrager de til samfundsøkonomien med tusindvis af arbejdspladser og de betaler skatter og afgifter på lige fod med det private erhvervsliv. Det kan alle i hvert enkelt selskab være stolte af - også både siddende og tidligere bestyrelsesmedlemmer, fastslår Kim Kielsen i sit skriftlige svar til Sermitsiaq.AG, som han har valgt at offentliggøre på Naalakkersuisuts hjemmeside.

Fuld af respekt

Han understreger, at han ”er fuld af respekt og anerkendelse for det arbejde, bestyrelsesmedlemmerne udfører i Selvstyrets aktieselskaber”.

Kim Kielsen blev spurgt om, hvorfor det har været nødvendigt at gennemføre ekstraordinære generalforsamlinger så tæt på de ordinære generalforsamlinger. Det spørgsmål undlader Kim Kielsen at svare på. Derimod skriver han, at der hvert år foretages en evaluering af bestyrelserne i aktieselskaberne, ligesom hvert enkelt selskabs økonomi og fremtidsudsigter analyseres.

- Det er på grundlag af disse evalueringer og analyser, Naalakkeruisut træffer beslutning om bestyrelsens fremtidige sammensætning, herunder om der skal indsættes nye bestyrelsesmedlemmer, lyder svaret og hvor det tilføjes:

Nye kompetencer

- I de situationer, hvor Naalakkersuisut beslutter at indsætte nye bestyrelsesmedlemmer, sker det altid ud fra en vurdering af selskabets behov. Det kan skyldes naturlig afgang i den siddende bestyrelse; men det kan også skyldes et ønske om at tilføre selskabets øverste ledelse nye profiler og kompetencer.

LÆS OGSÅ: Maliina om fyring: En politisk beslutning

Kim Kielsen vil ikke kommentere enkeltpersoner og afviser at forklare, hvorfor den tidligere bestyrelsesformand Maliina Abelsen skulle forlade Visit Greenland. Da hun spurgte bestyrelsessekretariatet om begrundelsen, lød forklaringen, at det var en politisk beslutning.

Læs også: Asii: Kielsen bringer Grønland på linje med bananrepublikker