Beslutning om Paris-aftale modtages positivt men handling efterlyses

Inatsisartut skal på den kommende samling tage stilling til om det territoriale forbehold for Paris-aftalen skal ophæves, således at Grønland kan blive en del af den verdensomspændende aftale, der har til hensigt at begrænse opvarmningen af kloden.

Efter at koalitionspartiet Siumut har forlangt konsekvenserne undersøgt foreligger der et større materiale om Grønlands tiltrædelse til aftalen, som flere organisationer har haft i høring.

Overordnet set får beslutningen en god modtagelse, men der er også løftede pegefingre.

Det gælder eksempelvis fra arbejdsgiverforeningen Grønlands Erhverv (GE), der mener, at det kan skade landets virksomheder, hvis ikke beslutningen følges op af konkrete tiltag fra politisk hold:

- Kan få negative konsekvenser

- (..) hvis vi lader det blive ved formel tiltrædelse uden rent faktisk at følge op med konkret handling, så kan det få store negative konsekvenser for vores virksomheders internationale renomme og konkurrenceevne.

- Det er derfor altafgørende, at vi sætter handling bag de fine ord og rent faktisk implementerer en række tiltag, der forbedrer vores lands samlede bæredygtighedsprofil, skriver organisationen i sit høringssvar til Naalakkersuisut.

GE peger blandt andet på at man kan gå i gang med at udbygge lademuligheder til el- og hybridbiler i byerne samt bedre strømforsyning til skibe, der ligger i havn.

Ifølge GE kan Grønland også yde et stort bidrag til de globale reduktionsmål, til gavn for både Grønland og resten af verden, hvis råstoffer fra Grønland udvindes og kommer den grønne omstilling til gavn.

Bank advarer: Der skal samarbejde til

Grønlandsbanken kommer med en advarsel til Naalakkersuisut:

- Udmelding om et reduktionsmål uden fælles indsats fra offentlige institutioner og private virksomheder (herunder Selvstyreejede virksomheder), vil være virkningsløst, skriver banken i sit høringssvar.

Grønlandsbanken opfordrer derfor til, at der etableres et formelt offentligt-privat samarbejde, hvor CO2-målsætninger og indsatser drøftes.

Naalakkersuisut skriver i en kommentar til høringssvarene, at medlemmer af Grønlands Erhverv - herunder Grønlandsbanken - vil blive "inddraget i udarbejdelsen af den nationale klimastrategi, der vil danne udgangspunkt for de reduktionsmål, der indmeldes."

Naalakkersuisoq: På tide vi deltager

Naalakkersuisoq for landbrug, selvforsyning, energi og miljø, Kalistat Lund (IA), udtrykker i et notat til Inatsisartut, at det er på tide at få gennemført beslutningen og tiltræde Parisaftalen og bidrage til at løse klimakrisen:

- Tiltrædelse til Parisaftalen vil ikke mindske vores muligheder for udvikling, men vil give os nye muligheder for vækst og udvikling. Den usikkerhed, der tidligere har været, er væk. Nu kender vi konsekvenserne, nu tør vi godt forpligte os til handling.

- Det er på tide, at vi deltager og at vi bidrager, udtaler naalakkersuisoq i notatet.

Inatsisartut skal ifølge planen behandle forslaget 3. maj.