Bekræftet: USA’s udenrigsminister besøger Grønland

Kassaaluk Kristiansen Fredag, 14. maj 2021 - 10:40

Naalakkersuisoq for udenrigsanliggender, Pele Broberg (N) og formanden for Naalakkersuisut, Múte B. Egede (IA) skal mødes med den amerikanske udenrigsminister, Antony Blinken i Grønland.

Det bekræfter det amerikanske udenrigsministerium i en pressemddelelse.

Antony Blinken skal med til møde i Arktisk Råds i Reykjavik Island i dagene 19.-20. maj, hvor også Naalakkersuisoq for udenrigsanliggender, Pele Broberg deltager. Lige efter mødet i Island planlægger Antony Blinken at komme på lynvisit i Kangerlussuaq for at drøfte forholdet og samarbejdet mellem USA og Grønland med Naalakkersuisoq for udenrigsanliggender, Pele Broberg.

Det bliver formanden for Naalakkersuisut, Múte B. Egede, der byder den amerikanske udenrigsminister, Antony Blinken velkommen til Grønland i Kangerlussuaq.

Samarbejde skal drøftes

Pele Broberg får rig mulighed for at drøfte samarbejde og investeringer torsdag den 20. maj, når Antony Blinken besøger Kangerlussuaq i fem timer.

Grønland og USA indgik en samarbejdsaftale tilbage 2020, hvor også en Pituffik-aftale faldt på plads senere på året.

USA og Grønland vil med samarbejdsaftalen styrke blandt andre råstofområdet, turismen, forskningen og uddannelse. Aftalen skal ifølge daværende formand for Naalakkersuisut, Kim Kielsen, gavne den økonomiske udvikling i Grønland.

Selvom forsvars- og sikkerhedspolitikken er et dansk anliggende, så forventes det, at mere indflydelse i sikkerhedspolitik og forsvarspolitik når det vedkommer Grønland, også vil blive diskuteret.

Flere muligheder for mødet

Den amerikanske udenrigsminister, Antony Blinken skal på visit i Danmark mandag den 17. maj. Der får Naalakkersuisoq for udenrigsanliggender, Pele Broberg også mulighed for at mødes med ham sammen med den danske udenrigsminister, Jeppe Kofod og det færøske landsstyremedlem for udenrigsanliggender,, Jenis av Rana.

I dagene 19. og 20. maj er der Arktisk Råds møde i Reykjavik, hvor Antony Blinken og Pele Broberg skal deltage.

Alle, der har været til møde med den amerikanske delegation i Kangerlussuaq skal i karantæne i Kangerlussuaq i fem dage efterfølgende og retestes, før de må rejse hjem til Nuuk.