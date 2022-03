Bank med klar opfordring: Følg fiskerikommissionens anbefalinger

Thomas Munk Veirum Onsdag, 09. marts 2022 - 07:45

Mens Naalakkersuisut i disse dage holder nye borgermøder for at få flere input til en ny fiskerilov, så kommer Grønlandsbanken med en klar opfordring til politikerne.

Ifølge banken bør Fiskerikommissionens anbefalinger følges og omsættes til politisk handling. Det skriver banken i en analyse af Grønlands økonomi i sin årsrapport:

- Set fra GrønlandsBANKENs perspektiv er der kun én vej at gå, og det er i det væsentlige at følge Fiskerikommissionens anbefalinger. GrønlandsBANKEN har gennem en årrække påpeget behovet for bæredygtige rammer og truslen om kollaps i det kystnære fiskeri, skriver banken.

Banken vurderer, at det er i både fiskernes og samfundets interesse:

Stop overfiskeri

- Til gengæld er der gode erfaringer for, at fiskerierhvervet kan udvikles, finansieres og blomstre, når det forvaltes bæredygtigt.

En bæredygtig forvaltning indebærer blandt andet, at Naalakkersuisut bør stoppe sin praksis med kraftige overskridelser af de biologiske anbefalinger, mener Grønlandsbanken:

- For indenskærs hellefiskfiskeri og torskefiskeri er det fortsat tilfældet, at der er et betydeligt overfiskeri. Den biologiske rådgivning for både hellefisk og torsk er reduceret for 2022 i forhold til 2021. Det betyder, at kvoten for det indenskærs hellefiskfiskeri er 94% højere end den biologiske rådgivning, og for indenskærs torskefiskeri 120% højere end rådgivningen, skriver banken.

Grønlandsbanken hæfter sig ved, at Fiskerikommissionen forventer et kollaps i det kystnære fiskeri efter hellefisk i løbet af de næste fem år, hvis ikke forvaltningen ændres. Det vil føre til økonomiske tab for både fiskere og samfund, lyder vurderingen.

Ikke bæredygtigt økonomisk

Banken anerkender, at en reduktion i kvoterne i det kystnære fiskeri vil være alvorlige for den enkelte fisker, men banken påpeger, at fiskeriet er en dårlig forretning for mange fiskere allerede i dag:

- For den enkelte fisker vil en reduktion i kvoterne medføre en risiko for, at fiskeren må opgive fiskeriet som levevej. Det er en alvorlig negativ konsekvens for den enkelte fisker og dennes familie, men allerede i dag oplever mange fiskere, at deres indtjening fra det kystnære fiskeri er faldet til et ikke-økonomisk bæredygtigt niveau, skriver banken.

Banken ser efterårets store debat om afgiften på det kystnære fiskeri efter hellefisk som et symbol på den dårlige økonomi i erhvervet:

- I skærende kontrast

- Indtægterne i dette fiskeri er i dag så lave, at det ikke længere vurderes muligt at pålægge dette fiskeri en afgift. Afgiftsfritagelsen sker med henblik på en permanent ændring af ressourceafgiften, når et nyt lovforslag forventeligt bliver fremlagt på Inatsisartuts Efterårssamling 2022, skriver banken og fortsætter:

- Beslutningen står dog i skærende kontrast til det udenskærs hellefiskfiskeri, der udøves biologisk bæredygtigt og økonomisk effektivt og dermed kan pålægges en betydelig fiskeriafgift til gavn for samfundet.

Naalakkersuisoq for fiskeri og fangst, Aqqaluaq B. Egede (IA), holder onsdag andet fiskeriseminar i Nuuk, hvor omkring 70 deltager fra Nuuk, Syd- og Østgrønland.