Fiskeriloven trækkes fortsat i langdrag

Onsdag, 02. marts 2022 - 13:13

Forslag til fiskerilov blev første behandlet i efterårssamlingen 2017. Inatsisartut og det daværende Naalakkersuisut nedsatte fiskerikommissionen i marts 2019, da de ikke selv var tryg ved at lave en ny fiskerilov. Kommissionen blev færdig med sine anbefalinger i september 2021.

Fiskerikommissionens betænkning er slet ikke nok til at udarbejde en ny fiskerilov, det mener Naalakkersuisoq for Fiskeri.

- Man behøver ikke at arbejde bag lukket døre. Selvom fiskerikommissionen har haft repræsentationer, så har enkelte fiskere, kommuner og befolkningen ikke haft mulighed for at sige deres meninger eller blive hørt, siger Aqqaluaq B. Egede til Sermitsiaq.AG.

Han er i disse dage i Ilulissat for at holde fiskeriseminar, hvor omkring 70 deltager. Han vil hører på aktørernes meninger igennem borgermøder.

- Målet er stadigvæk at sende lovforslaget til foråret 2023. Vi vil planlægge borgermøderne, når vi har afholdt seminarer i Ilulissat og i Nuuk samt sendt lovforslag til Inatsisartuts forårssamling, siger Naalakkersuisoq for Fiskeri.

Der må ikke være fejl

Fiskerikommissionen anbefaler blandt andet at ophæve olympisk fiskeri samt tidsbegrænse havgående rejefiskeri, hvis samfundet skal have mest mulig ud af et bæredygtigt fiskeri, hvor flere generation kan sikres.

Naalakkersuisoq for Fiskeri mener, at der skal være en klar forståelse hos alle parter før en ny lov kan blive til.

- Hvis vi ikke skal begå fejl, så skal vi finde ud af, hvor der kan være misforståelser og finde ud af, hvor forbedringerne kan være. Dette skal vi gøre igennem dialog, siger Naalakkersuisoq for fiskeri.

- Men hvordan vil du tilfredsdele alle aktører?

- Jeg ved godt, at man ikke kan tilfredsdele alle aktører, men alle skal have en chance for at sige deres meninger. Derudover så bør befolkningen og kommuner også blive inddraget, de skal også have mulighed for at sige deres meninger. Befolkningen bør vide, hvad for nogle konsekvenser der kan være i den kommende fiskerilov, forklarer Aqqaluaq B. Egede.

Naalakkersuisoq hører ikke noget fra Kujalleq

Fiskerikommissionen har holdt møder med borgerne i Nuuk og Ilulissat. Et planlagt borgermøde i Maniitsoq blev aflyst og der mangler ifølge naalakkersuisoq nogle stemmer fra syd,

- Vi vil gerne hører fiskernes, kommunens og foreningernes meninger i Sydgrønland. Vi skal måske afklare hvad for nogle erhvervsmuligheder og udfordringer der er i Sydgrønland. Derfor er det vigtigt hører alle parter før en ny lov kan tage form, siger Aqqaluaq B. Egede.

Demokraterne og Siumut mener at fiskerikommissionens arbejde er nok til at færdiggøre den kommende fiskerilov, mens KNAPK mener at kommissionens arbejde har fokuseret for megt på havgående fiskeri uden at tænke på modernisering af kystnært fiskeri. KNAPK mener desuden, at lovforsalget første behandles først i 2024, så der kan være tid til forberedelse og inddragelse af alle.