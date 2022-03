Fiskere sætter udfordringer under lup

Kassaaluk Kristensen Fredag, 04. marts 2022 - 08:46

Naalakkersuisoq for fiskeri, Aqqaluaq B. Egede har et svært puslespil at samle til den kommende fiskerilov, som Naalakkersuisut planlægger at fremlægge til forårssamlingen i Inatsisartut 2023.

Torsdagens debat om fiskerikommissionens anbefalinger til en ny struktur om fiskeriet i landet handlede primært om fiskeri efter hellefisk og jollefiskernes vilkår.

Fiskerne udtrykker bekymring omkring fremtiden, hvor der kan være udsigt til færre kvoter, og måske også færre fiskere.

- Jeg vil kommentere på den videnskabelige rådgivning af kvoter. Ved kvotefastsættelse bør man også bruge brugernes erfaring af fiskemængder i områderne. Vi frygter, hvad der vil ske, når kvoterne bliver nedsat med 2.000 tons per år, siger Per Ole Frederiksen.

- Når der arbejdes på at sætte kvoter ned, så er det en indirekte måde at reducere fiskere i landet. Så selvfølgelig frygter vi fremtiden, siger Tom Mølgaard.

Naalakkersuisoq for fiskeri, Aqqaluaq B. Egede måtte gentagne gange fortælle fiskerne, at Naalakkersuisut ikke har planer om at reducere jolleskaren i landet og måtte påminde fiskerne om, at seminaret handler om fiskeriet i helhed.

- Jeg ønsker at finde et fælles ståsted for os alle. Jeg ønsker at finde en løsning med jer, så vi kan danne et samlet billede af, hvad det er for et fiskeri, vi skal have i fremtiden. Vi skal huske på, at der er flere fiskearter i vores farvande, siger Aqqaluaq B. Egede til deltagerne.

Foreninger sætter håndbrems på

I forbindelse med debatten om fiskerikommissionens anbefalinger kommer KNAPK og SQAPK med en samlet udtalelse, hvor de udtrykker undring over Naalakkersuisuts forhastede arbejde i forhold til den længe ventet lov.

- Organisationer finder det mærkværdigt, at ændringer til fiskeriloven forsøges hastet igennem, og finder denne fremgangsmåde stik imod Naalakkersuisuts løfter om åbenhed og inddragelse, lyder det fra formanden for KNAPK Nikkulaat Jeremiassen der fortsætter:

- Organisationer vil derfor kraftigt anbefale at tidsplanen om ændring af fiskeriloven sker som planlagt i 2024. Loven skal ikke gennemtvinges oppefra, og sædvanlige fremgangsmåder for lovforslag anbefales benyttet, så lovforslaget kan behandles grundigt.

Ligeværdigt fiskeri

Nøgleordet for fiskernes debat torsdag er bæredygtighed, hellefisk og jollefiskere. Her ønsker fiskerne blandt andet, at flere farvande skal undersøges for fiskebestande, at fordelingsnøglen mellem udenskærs og indenskærs fiskeri på hellefisk bør være efter 50/50 fordeling, og at man skal finde måder at undgå spøgelsesgarn i havet.

Naalakkersuisoq for fiskeri, Aqqaluaq B. Egede noterer samtlige spørgsmål og forsikrer fiskerne om, at mødet bliver optaget, så alle meninger bliver vurderet i arbejdet på fiskeriloven. Fiskeriseminaret er arrangeret af fiskeridepartementet for at inddrage fiskere og andre aktører i udformning af den kommende fiskerilov.