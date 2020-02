Bagger: Vigtigt at debatten om den arktiske strategi starter i Grønland

Walter Turnowsky Tirsdag, 25. februar 2020 - 16:00

Kongerigets nuværende arktiske strategi stammer fra 2011 og udløber i år. Derfor skal der udarbejdes en ny, og det er bestemt ikke for tidligt, mener naalakkersuisoq for udenrigsanliggender, Ane Lone Bagger (S).

- Den nuværende strategi er forældet, fordi den ikke afspejler, at der os, der er den arktiske del af kongeriget, fastslår hun overfor Sermitsiaq.AG.

- Vi ser en øget international interesse for Arktis, og det berører direkte den grønlandske befolkning. Det bør den nye strategi tage højde for.

- Det er Grønland, der er den arktiske del af Kongeriget, og det skal en tidssvarende arktisk strategie afspejle.

Ane Lone Bagger (S) forklarer, at hun ønsker så bred en inddragelse som overhovedet muligt, netop fordi det er den grønlandske befolkning, der på godt og ondt kommer til at mærke ændringerne i Arktis og den stigende interesse.

- Lige nu er vi ved at indhente input fra en stribe forskellige interessenter. Det gælder både forskere, erhvervsliv, NGOere og kommuner.

Ilulissat-møde skal være startskud

I slutningen af marts holdes et stormøde i Ilulissat for parlamentarikere fra alle tre rigsdele. Den skal udgøre startskuddet for den egentlige politiske debat om den arktiske strategi.

- Det er vigtigt for Naalakkersuisut, at den politiske debat om den arktiske strategi kommer til at starte i Arktis, altså i Grønland, siger Ane Lone Bagger (S).

Det er ligeledes planlagt en høring i folketinget, men den er blevet flyttet for at sikre, at debatten i Ilulissat bliver den starten på processen.

- Jeg ser meget frem til mødet.

Netop fordi man er ved at indhente input er Ane Lone Bagger (S) i den nuværende faset bevidst tilbageholdende med at komme nærmere ind på, hvilket områder hun mener, bør prioriteres.

- Jeg kan dog sige så meget, at jeg mener det vil være oplagt, at Kongeriget opprioriterer forskningen i Arktis.