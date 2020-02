Ane Lone Bagger ønsker bred inddragelse i arktisk strategi

Walter Turnowsky Tirsdag, 25. februar 2020 - 09:13

Det officielle startskud til arbejdet med en ny arktisk strategi for kongeriget bliver afgivet på et stormøde for parlamentarikere som holdes i Ilulissat i slutningen i marts.

I den forbindelse er parlamentarikere fra alle tre rigsdele inviteret.

Den nuværende arktiske strategi udløber i år og er fra 2011. Siden da har situationen i Arktis ændret sig grundlæggende med stormagternes stadig større interesse for regionen.

- Udviklingen i Arktis samt de internationale beslutninger, der træffes om Arktis, både positive og negative, har direkte betydning for den grønlandske befolkning. Vi er i en situation hvor vi, internationalt, ofte er gensidigt forpligtet til at samarbejde i Rigsfællesskabet om emner, der vedrører Arktis, da det omhandler udenrigs- og til dels sikkerhedspolitik, siger naalakkersuisoq for udenrigsanliggender, Ane Lone Bagger (S) i en pressemeddelelse.

I forbindelse med stormødet skal der ligeledes afholdes en række rundbordssamtaler, hvor forskere, repræsentanter for erhvervslivet, NGOere og kommuner er inviteret.

- Det er derfor vigtigt for Naalakkersuisut, at det bliver en strategi, der sikre at vores – dvs. de grønlandske - interesser prioriteres. Af den grund er det vigtigt for Naalakkersuisut at sikre mest mulig inddragelse af interessenter, der har en hverdag i Arktis, lyder det fra Ane Lone Bagger.

Der vil ligeledes blive holdt et borgermøde, hvor borgerne får mulighed for at stille spørgsmål.