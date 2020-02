Stormøde om Arktis i Ilulissat

Walter Turnowsky Søndag, 23. februar 2020 - 10:21

Kongerigets arktiske strategi udløber i år, og derfor skal der nu udarbejdes en ny.

Strategien har været gældende siden 2011 og siden er den internationale interesse for Arktis øget markant. En kendsgerning som Donald Trumps ønske om at købe Grønland for alvor fik understreget.

Arbejdet med at udarbejde en ny og tidssvarende bliver for alvor skudt i gang med et møde i Ilulissat i slutningen af marts.

- I forbindelse med udarbejdelsen af Kongerigets nye arktiske strategi, og ud fra ønsket om størst mulig inddragelse, er der taget initiativ til afholdelse af et parlamentarisk stormøde. I den forbindelse inviteres relevante udvalg og parlamentarikere fra Grønland, Danmark og Færøerne til et stormøde i Ilulissat 27.-29. marts, meddeler udenrigsdepartementet til Sermitsiaq.AG.

- Formålet er at give parlamentarikerne mulighed for at give deres input og politiske bidrag til indholdet i den nye arktiske strategi.

- Udover det parlamentariske stormøde afholdes der også en række dialogmøder med interessenter inden for erhvervslivet, forskningsområdet, NGOer og kommunerne samt et borgermøde.

Der er ydermere planlagt en høring om den arktiske strategi på Christiansborg på et senere tidspunkt.