Avannaata Kommunia sættes under skærpet tilsyn

Kassaaluk Kristensen Torsdag, 07. september 2023 - 11:49

Avannaata Kommunia er i økonomiske problemer og har i den forbindelse ønsket at forhøje sin kassekredit i Selvstyret fra 20 millioner kroner til 35 millioner kroner. Ønsket er godkendt af finansdepartementet tilbage den 21. juli.

Godkendelsen kommer dog ikke uden konsekvenser for kommunen, oplyser naalakkersuisoq for finanser, Naaja Nathanielsen.

- I praksis betyder det, at kommunen nu er underlagt et skærpet tilsyn frem til og med udgangen af året. Det fremgår også af brevet, jeg sendte til dem, oplyser naalakkersuisoq for finanser, Naaja Nathanielsen (IA).

Kommunalbestyrelsen i Avannaata Kommunia har under et møde i midten af juli godkendt, at kommunen skal anmode Selvstyret om at forhøje kommunens kassekredit med 15 millioner kroner. Forhøjelsen skal sikre kommunens likviditet - altså at der er penge i kassen til at betale regninger, lønninger og så videre.

Skal afdække økonomien

Forhøjelsen af kassekreditten er godkendt af departementet med to krav. Kommunen har accepteret kravet om at nedbringe forhøjelsen på 15 millioner kroner inden udgangen af 2023, så kommunens kassekredit kan komme tilbage til samme niveau, som er 20 millioner kroner.

Avannaata Kommunia er endvidere gået i gang med en afdækning af sin økonomi.

- Lige nu afventer jeg kommunens afdækning. Jeg ved, at der arbejdes ganske hårdt i kommunen på at gøre den færdig. Først når den er modtaget, kan jeg vurdere situationen yderligere, oplyser Naaja Nathanielsen.

Kommunens økonomiske situation har fået Siumut i Avannaata Kommunia op af stolene. Sakio Flesicher har overfor Sermitsiaq.AG oplyst, at Siumut-gruppen frygter, at kommunen risikerer at komme under Selvstyrets administration. Men Naalakkersuisoq for finanser maner til besindighed og oplyser, at hun ikke har lovhjemmel til at sætte en kommune under administration.