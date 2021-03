Atassut: Selvstændighed styrker ikke

Kassaaluk Kristiansen Mandag, 22. marts 2021 - 17:44

Det er ikke alle partier i Grønland, der går ind for selvstændighed lige nu.

I hvert fald mener Atassut, at tanker om selvstændighed gør befolkningen svage. I en pressemeddelelse understreger partiets formand, Aqqalu Jerimiassen, at der er vigtigst at arbejde for det enkelte menneskes ve og vel i landet, før arbejdet med selvstændighed kan komme i gang.

- Det vigtigste budskab er, at vi ikke opnår at styrke mennesket, ved at blive et selvstændigt land. Det er sundt mennesket, der har opnået har velfærd, som er selvforsørgende, der har færdigheden til at blive selvstændig, lyder det fra ham.

Samarbejdspartiets Cecilie Marie Jakobsen understreger under den seneste valgdebat, at partiet hellere vil arbejde for at løse landets problemer, og at status som selvstændighed i sig selv ikke er en løsning på problemerne.

På med ja-hatten

De partier, der er for selvstændighed er Siumut, Nunatta Qitornai og Naleraq.

Siumut har under sin præsentation af valgprogram for Inatsisartut understreget, at partiets primære mål er et selvstændigt Grønland.

Formanden for Siumut har blandt andet udtalt, at arbejdet for hjemtagelse af områder skal gøres hurtigere, men vil ikke give bud på, hvornår det første område skal hjemtages.

Plan for selvstændighed

Nunatta Qitornai står klar med en plan med elleve skridt for, hvordan Grønland kan blive selvstændig.

En tidsplan for hjemtagelse af ansvarsområder fra Danmark og vejen mod selvstændighed skal blandt andet foreligge til næste år, mens Grønland skal stemme om en forfatning senest i 2025.

Naleraq ønsker at arbejde for en løsning med free association. Grønland skal have fuld bestemmelsesret, mens Danmark betaler gildet, til vi selv kan, mener de.

Penge på kontoen

Inuit Ataqatigiit går også ind for selvstændighed. Men partiet undlader at nævne selvstændighed under sin præsentation af valgprogram til Inatsisartut.

- Jeg siger det meget klart, Inuit Ataqatigiit går absolut ind for selvstændighed. Men vi skal også få styr på landets økonomi og udvikling. Når samfundets hjul kører på fuldt tryk, så kan vi diskutere, hvornår vi kan blive selvstændige, forklarer Múte Bourup Egede efter præsentationen.

Demokraatit understreger også, at partiets mål er politisk selvstændighed. Det liberale parti vil arbejde for et økonomisk selvstændigt land og folk. Dette skal dog ikke være på bekostning af befolkningens ve og vel.

Blandt planerne nævnes fødevaremyndighed som det område, der kan hjemtages og som vil give ekstra penge på Grønlands konto.