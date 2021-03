Selvstændighed: Siumut vil trykke på speederen

Kassaaluk Kristiansen Torsdag, 18. marts 2021 - 17:45

Arbejdet med at hjemtage ansvarsområder skal gå hurtigere. Det mener Siumut, der går til valg på øget selvstændighed og for at bane vej for et selvstændigt Grønland.

- Vi må indrømme, at det har gået alt for langsomt med at tilvejebringe hjemtagelse af ansvarsområder til Grønland. Der eksisterer allerede dialog mellem Grønland og Danmark om ansvarsområderne. Men nu vil vi trykke på speederen, og går mere ihærdig til værks, siger Erik Jensen, formand for Siumut til Sermitsiaq.AG efter præsentationen af partiets valgprogram "Grønland - et land der bæres af sit folk".

- Vi vil gerne vise, at vi kan skabe resultater, og ikke blot give løfter, siger han.

Siumut vil derfor danne en kommission, som skal arbejde særskilt for at Grønland kan varetage ansvarsområder.

Det seneste område, som Grønland har hjemtaget er råstofområdet.

- Vi vil passe på med at sætte dato eller årstal på, hvornår Grønland kan hjemtage et ansvarsområde, men dialogen til det danske myndigheder skal intensiveres i den næste valgperiode, siger han.

Forberedelse skal igangsættes

Blandt ansvarsområder, som Grønland skal komme i dialog med Danmark om er fødevaremyndigheden. I et paragraf 37 svar har tidligere Naalakkersuisoq for fiskeri, fangst og landbrug Nikkulaat Jerimiassen gjort rede for, at området koster Færøerne årligt mellem 20 og 35 millioner kroner, efter ansvaret varetages af Færøerne.

- Jeg er sikker på, at vi kan finde pengene til den tid. Op til da må vi herhjemme forberede os på at skabe plads i den offentlige sektor og have nok uddannede personale indenfor området, siger formanden for Siumut.

Flere skal i uddannelse

Ved hjemtagelse af flere ansvarsområder er der behov for uddannet arbejdskraft.

Siumut vil bane vejen for, at 50 procent af befolkningen i 2030 skal have en erhvervsuddannelse eller højere uddannelse.

Der understreger Erik Jensen, at en evaluering af blandt andet gymnasiale uddannelser, erhvervsuddannelser og andre uddannelser skal ske, for at finde frem til årsager til frafald af unge i uddannelse.

-Vi har ikke råd til andet. Vi må sætte stor fokus på at mindske frafald og samtidig kvalitetssikre daginstitutionsområdet og folkeskoleområdet, så unge er mere uddannelsesparate når de færdiggør folkeskolen, lyder det fra Erik Jensen.

Fire ud af ti afgangselever starter ikke på en uddannelse efter folkeskolen i dag.

Blandt tiltag vil Siumut fortsætte kollegiebyggeri, udarbejde strategi for uddannelsesområdet og bane vej for flere praktikpladser.