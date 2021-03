Selvstændighed: Vittus har en plan

Kassaaluk Kristiansen Lørdag, 06. marts 2021 - 11:44

Vittus Qujaukitsoq har en plan.

Det lille parti, Nunatta Qitornai har store planer om at hjemtage alle 32 ansvarsområder, som Grønland skal hjemtage fra Danmark, før landet kan blive selvstændig.

Nunatta Qitornais plan mod selvstændighed har elleve skridt:

- Ansvarsområderne vil koste os omkring 1,1 milliarder kroner. Derfor er det vigtigt, at vi finder nye indtjeningsmuligheder for at få råd til ansvarsområderne. Det er også vigtigt, at vi laver en plan for, hvornår vi hjemtager ansvarsområderne, fortæller Vittus Qujaukitsoq.

Blandt andet skal en investeringsplan for hjemtagelse af ansvarsområder ligge klar senest i slutningen af 2022. Derefter skal arbejdet med at etablere en fond startes, så landet kan have en fond for hjemtagelserne i 2023.

Bloktilskud skal på skrump

Blandt skridtene i Nunatta Qitornais plan for selvstændighed står større kvoter som mulige indtjeningsmuligheder. Også vil Grønland forhandle sig frem til, at USA fremover skal betale for at benytte Pituffik som base, hvor også kvalitet af uddannelse og niveauet af uddannede personer skal øges.

- Når vi arbejder hen imod et selvstændigt land, så må vi også begynde at nedbringe bloktilskuddet fra den danske stat, siger Vittus Qujaukitsoq

Partiet foreslår, at man fra 2023 og 15 år frem nedsætter bloktilskuddet med 255 millioner kroner årligt. Derimod skal Danmark betale Grønland for at benytte landets arealer, om det er på lands, til vands eller i luften.

Partiformanden understreger, at Nunatta Qitornai finder det vigtigt, at befolkningen får mulighed for at stemme for den kommende forfatning. Derfor foreslår partiet, at der laves en befolkningsafstemning om forfatningen senest 2025.