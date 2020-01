Atassuts kursskifte får næstformand til at hoppe til Partii Naleraq

Kassaaluk Kristiansen Torsdag, 09. januar 2020 - 11:12

Atassuts kursændring er skyld i, at partiets organisatoriske næstformand, Aqqaluk Heilmann nu trækker sig fra partiet. Aqqaluk Heilmann vil hellere se et selvstændigt Grønland, og kan ikke længere se sig selv som medlem af et parti, der igen er for rigsfællesskabet.

- Vi kan ikke være et rigsfællesskab, når Grønland ikke er en selvstændig stat. Jeg vil hellere arbejde for, at vores land bliver selvstændigt, derfor kan jeg ikke se mig selv som medlem af Atassut, fortæller Aqqaluk Heilmann.

Aqqaluk Heilmann oplyser til sermitsiaq.ag, at han nu bliver medlem af Partii Naleraq.

- Jeg har lagt mærke til under mit seneste arbejde i Inatsisartut, at Partii Naleraq altid bakker op om mine forslag, og at partiet arbejder for bedre vilkår for yderdistrikterne. Derfor er det nærliggende, at jeg nu bliver medlem af partiet, siger han.

Han påpeger, at han fortsat vil arbejde for de mindrebemidlede, børn og ældre i Partii Naleraq, hvilket han mener, partiet også arbejder for.

Organisatorisk næstformand

Aqqaluk Heilmann stillede op som næstformand for partiet ved den sidste ordinære generalforsamling den 9. november 2019.

Dagen efter generalforsamling blev det dog klart, at flertallet i partiet vil arbejde for at styrke rigsfællesskabet.

- Jeg respekterer Atassuts målsætninger. Men jeg vil hellere være med til at arbejde for et selvstændigt Grønland, og komme væk fra at være i gåseøjne datter af Danmark, siger Aqqaluk Heilmann.

Han pointerer, at han i sin tid blev medlem i Atassut, da han selv er liberal, og dermed havde samme ideologi som partiet.

Aqqaluk Heilmann oplyser, at han, efter aftale i Atassut, også trækker sig som suppleant i Inatsisartut for partiet. Han fortsætter dog arbejdet i kommunalbestyrelsen i Avannaata Kommunia.

- Jeg har på fornemmelsen af, at vælgerne i kommunen har valgt mig ind på baggrund af mine mål, derfor fortsætter jeg mit arbejde i kommunalbestyrelsen som medlem af Partii Naleraq.