Kursændring: Atassut igen modstander af selvstændighed

Mandag, 11. november 2019 - 17:08

Atassut skifter kurs på det centrale spørgsmål om selvstændighed. Eller rettere partiet ændrer kursen til det den oprindelig var.

- Det var en af de største fejl, da Atassut dengang ændrede politikken, så partiet gik efter selvstændighed. Det vil jeg gerne fastslå. Vi skal blive i Rigsfællesskabet.

Det siger 33-årige Aqqalu Jerimiassen til Sermitsiaq.AG, der lørdag blev valgt som ny formand for Atassut. Han afløser dermed Siverth K. Heilmann, som siden 2017 har siddet på formandsposten.

Brug ikke kræfter på selvstændighed

- Vi er tilbage som den oprindelige udgave af Atassut, som blandt andet blev grundlagt af Lars Chemnitz. Partiet står for Rigsfællesskabet. Vi vil ikke bruge kræfter på at opnå selvstændighed, for vi vil hellere bruge vores kræfter på, hvordan vi kan udvikle landet. Vi er omringet af stærke nationer, derfor har vi brug for et stærkt Rigsfællesskab. Det er bedst for landet at vi forbliver i fællesskabet, hvis vi skal udvikle landet yderligere, fremhæver Aqqalu Jerimiassen.

Han mener, at selvstændighed i den nærmeste fremtid under alle omstændigheder er urealistisk.

- Vi kan ikke tillade os at bruge kræfterne på selvstændighed på nuværende tidspunkt. Vi har et tæt samarbejde, for eksempel lufthavnspakken, med Danmark. Samarbejdet skal styrkes yderligere. Det næste mål kan være, om hvordan Grønland kan skabe bedre forbindelser omkring handel, i tæt samarbejde med Danmark. Folk glemmer tit hvad der er sket med de folkeslag i USA, Canada og resten af Sydamerika. Stort set alle taler kun på engelsk, spansk og portugisisk. Danmark anerkender os, og vi skal være stolt over, at vi har en tæt relation med Danmark, siger Aqqalu Jerimiassen.

Tydeliggørelse af politik

- Atassut har blandt andet arbejdet for at få fødevareområdet tilbage. Vil partiet så stoppe med at arbejde for at få ansvarsområder hjem?

- Arbejdet med at få ansvarsområder hjem og arbejdet for selvstændighed er to vidt forskellige ting. Færøerne har hjemtaget det området, selv om landet ikke kæmper for selvstændighed. Og vi har heller ikke kæmpet at få det område hurtigst muligt - vi har blot arbejdet for at undersøge, om det vil gavne landet, hvis fødevareområdet bliver hjemtaget, svarer han.

- Hvad bliver din største opgave som formand?

- At det skal være tydeligt for vælgerne, om hvor partiet står henne. Ingen skal tvivle vores politik, derfor har vi ændret på vores principprogram, som vi nu er i gang med at tilrettelægge, lyder det fra Aqqalu Jerimiassen.