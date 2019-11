Aqqalu Jerimiassen bliver formand for Atassut

Kassaaluk Kristiansen Lørdag, 09. november 2019 - 18:07

I sidste øjeblik indstillede Qulutannguaq Berthelsen Paninnguaq M. Kruse til at stille op som formand. Hun takkede ja.

Ikke overraskende blev det dog Aqqalu Jerimiassen, der blev valgt som formand for partiet, hvor han fik 16 stemmer, mod seks stemmer, der gik til Paninnguaq M. Kruse.

Det er den nu afgåede formand, Siverth K. Heilmann selv, der indstillede Aqqalu Jerimiassen som den næste formand for partiet.

- Som jeg tidligere har meldt ud, så indstiller jeg Aqqalu Jerimiassen som formand for Atassut. Aqqalu har vidst gennem sit arbejde, at han arbejder hårdt og målrettet, og det er godt for partiet, siger Siverth K. Heilmann, forud for valget på formand i partiet.

- Nu, hvor Atassut står, ved vi, at der har været mange udfordringer. Men det vigtigste lige nu, at vi skal have én drøm, én retning. Hvis man skal være medlem af Atassut, og være formand for partiet, så er det vigtigste, at man kan samle medlemmerne. Jeg rækker min hånd ud til jer og vil samarbejde med jer, for jeg tror på, at Atassut må bestemme sig for en leder, hvis partiet skal frem. Atassut skal fremad, Atassut skal være samlingspunktet, jeg tror på, at jeg kan fortsætte med jer, siger Aqqalu Jerimiassen.

Paninnguaq M. Kruse stillede også op som formand for partiet efter hun blev indstillet af Qulutannguaq Berthelsen.

- Jeg er berørt over, at der er tillid til mig som formand. Jeg ved, jeg kan arbejde for partiet, og jeg har kræfterne til det. Jeg vil arbejde for partiet, med partiet. Ved hvert spørgsmål er jeg klar til at rådspørge medlemmer i partiet, hvis jeg bliver valgt, siger Paninnguaq M. Kruse.

Erfaren politiker

Aqqalu Jerimiassen er en erfaren politiker, der er medlem i Inatsisartut, og er valgt ind i kommunalbestyrelsen i Avannaata Kommunia. Endvidere har han været medlem i Naalakkersuisut, som naalakkersuisoq for energi og erhverv.

Den daglige ledelse og bestyrelse ser nu således ud:

Aqqalu Jerimiassen, formand

Nikolaj Rosing, næstformand

Aqqaluk Heilmann, organisatorik næstformand

Emma Lennert, medlem i den daglige ledelse

Knud Kleemann, medlem i den daglige ledelse

Henrik Ottosen, medlem i hovedbestyrelsen

Klaus Frederiksen, medlem i hovedbestyrelsen

Malu Ostermann, medlem i hovedbestyrelsen

Endvidere er der to suppleanter til den daglige ledelse og to suppleanter til hovedbestyrelse valgt.

Partiet skal holde seminar i morgen søndag, hvor partiets principper skal drøftes.