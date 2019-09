Atassut-formand: Brug ikke hellefisk som valgfisk

redaktionen Torsdag, 12. september 2019 - 16:14

Ifølge Atassut-formand Siverth K. Heilmann, er der en god grund til, at Naalakkersuisut har hævet kvoten på hellefisk i Diskobugten.

- Vi vil gerne sige stor tak til Inuit Ataqatigiit og Demokraatit for at sige ja tak til forhøjelsen af kvoten, selvom de førhen altid var på biologernes side. Det er også forståeligt når man i disse dage hvisker om valg på gangene. Man kan ikke tillade sig ikke at være lidt populistisk, skriver Atassut-formanden i en pressemeddelelse.

Han påpeger, at partierne ikke behøver at 'fastsætte en passende kvote uden, der skal gå "valgfisk" i den', som Siverth K. Heilmann selv formulerer det.

Er narhvalkvoten den næste?

Derfor vil han ikke blive overrasket, hvis narhvalkvoten også bliver forhøjet i den kommende tid.

LÆS OGSÅ: IA efter ekstrakvote for hellefisk: Skal også gælde narhvaler

- Vi kan igen kun være glade for, at alle andre partier tilslutter sig Atassuts politik, siden tidernes morgen angående kvotefastsættelse. Lad os nu se i den kommende tid, om narhvalerne har partifarve. Vi bliver simpelthen nødt til at være bedre til at høre på fangerne, påpeger Siverth K. Heilmann.

Mere end det dobbelte

Tidligere på ugen besluttede Naalakkersuisut at hæve den samlede kvote for det indenskærs fiskeri efter hellefisk i Diskobugten til 10.580 tons. Dermed lander kvoten på mere end det dobbelte af biologernes rådgivning som vurderes at være bæredygtigt, hvilket var 5.120 tons.

I december sidste år besluttede Naalakkersuisut, at man gradvist ville tilpasse det kystnære fiskeri efter hellefisk til den biologiske rådgivning over en fireårig periode.

Men ekstrakvoten på 2.400 tons betyder, at den samlede kvote for Diskobugten bliver højere end sidste år, hvor den var på 9.200 tons.