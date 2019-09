Hellefiskekvote på det dobbelte af anbefalingen

Walter Turnowsky Tirsdag, 10. september 2019 - 07:40

Naalakkersuisut har besluttet at hæve den samlede kvote for det indenskærs fiskeri efter hellefisk i Diskobugten til 10.580 tons. Dermed lander kvoten på mere end det dobbelte af det, som vurderes at være bæredygtigt, hvilket er 5.120 tons.

Ekstrakvoten på 2.400 tons betyder også, at den samlede kvote for Diskobugten bliver højere end sidste år, hvor den var på 9.200 tons.

Beslutningen går direkte imod Naalakkersuisuts egen erkærede politik. Da hellefiskekvoterne for 2019 blev fastlagt i november sidste år blev de sat lavere end i 2018, og udmelding lød på det tidspunkt, at der 'skal indledes en trinvis tilpasning af TAC, tilladelige fangstmængde over en fireårig periode, til den biologiske rådgivning.'

Jollekvote opbrugt

Begrundelsen for at hæve kvoten er, at jollefiskerne vil have opbrugte deres kvote i løbet af ugen. De har 46,7% af kvoten.

- Med forhøjelsen vil der være 1.373 tons kvote til jollerne i Diskobugten resten af året, og som bliver fordelt mellem månederne. Med den forhøjede kvote forventes det, at fiskeriet kan holdes åbent resten af året 2019, lyder begrundelsen fra Naalakkersuisut for at hæve kvoten.

Færre og mindre fisk

Bestanden i Diskobugten er den bestand af hellefisk, der er mest presset. År for år har kvoten ligget langt over den biologiske anbefaling, og det har betydet, at hellefiskene er blevet støt mindre, hvilket gør fiskeriet løbende mindre rentabelt.

- For Disko Bugts vedkommende viser, både de biologiske undersøgelser med trawl og garn og data fra fiskeriet, at bestanden er gået tilbage. Samtidig viser data, at de landede hellefisk er blevet konsekvent mindre og at der er færre store fisk gennem de sidste 10 år, skriver Pinngortitaleriffik således sidste sommer.

Skal fange flere fisk

Samidigt fører det til en ond cirkel, hvor der skal fanges stadig flere hellefisk for at fange det samme antal tons.

- Konkret betyder det, at, der skal fiskes dobbelt så mange hellefisk for at få samme mængde fisk i vægt i dag end for 10 år siden. Med andre ord, tages der i dag langt flere hellefisk ud af bestanden end for 10 år siden og presset på bestanden i dag er derfor blevet større, hedder det fra Pinngortitaleriffik.