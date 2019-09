IA efter ekstrakvote for hellefisk: Skal også gælde narhvaler

Walter Turnowsky Tirsdag, 10. september 2019 - 16:48

Kan man se bort fra den biologiske rådgivning for hellefisk i Disko Bugten, så bør man også kunne gøre det, når det gælder narhvaler i Qaanaaq-området. Det syntes at være logikken bag en udmelding fra IA's medlem af Inatsisartut, Mikivsuk Thomassen.

IA-politikeren har tidligere argumenteret for, at fangerne i det nordligste Grønland i år skal have en forhøjet kvote af narhvaler. Efter at fiskerne i Disko Bugten har fået tildelt en ekstrakvote for hellefisk, kalder hun forvaltningen af fangst og fiskeri for 'under al kritik'.

- Jeg synes det er ærgeligt, at mens fangerne i Avanersuaq kæmper uden alternative erhvervsmuligheder, så handler man anderledes i forhold til en gruppe, som allerede har andre muligheder. Jeg opfordrer Naalakkersuisut til grundigt at revurdere tildelingskriterierne med hensyn til narhvaler, skriver hun i en pressemeddelelse.

- Det kan ikke passe at fangere og fiskere som slet ingen alternative muligheder har, bliver behandlet anderledes end dem som allerede har andre muligheder. Jeg går ud fra at vi har interesse i at behandle fiskere og fangere mere lige.

Samtidig erkender hun dog, at fangsten på lang sigt ikke er den eneste løsning for Avanersuaq

- Lad os sammen drøfte mulighederne for at etablere andre erhverv. Jeg foreslår at alle vi ansvarlige, sætter os sammen og diskuterer, hvordan lønsomme initiativer som kan vare hele året rundt, kan etableres.

Naalakkersuisoq for fiskeri og fangst, Jens Immanuelsen (S) har gentagne gange afvist at hæve narhvalskvoten. Det er blandt andet sket med henvisning til internationale aftaler på området.