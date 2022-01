Aslak Jensen bliver formand i NAPP

Kassaaluk Kristensen Fredag, 21. januar 2022 - 09:45

Aslak Jensen, der i denne uge blev dømt for trusler af offentlig myndighed i Sermersooq Kredsret, og som netop har søgt orlov i Inatsisartut på grund af ankesagen, blev i torsdag valgt som formand for NAPP, fisker- og fangerforeningen i Nuuk.

LÆS OGSÅ: Aslak W. Jensen anker dom og søger orlov fra Inatsisartut

Han fortæller til Sermitsiaq.AG, at hans valg om at anke sin dom til Landsretten ikke vil påvirke hans foreningsarbejde, og at der i foreningens vedtægter ikke er spørgsmål omkring domsager.

- Der er intet i vedtægterne, der siger, at man ikke kan lave foreningsarbejde, når man har en domssag. Jeg har i mange år arbejdet i foreningen og kender godt til det arbejde, som NAPP laver. Vi fortsætter det arbejde, vi har i NAPP, siger Aslak Jensen.

Synlig i debatten

Aslak Jensen har i mange år været bestyrelsesmedlem i NAPP, og har været næstformand. Som formand vil han stå i spidsen for det arbejde, som foreningen har sat i gang sammen med den nye bestyrelse.

- Især vil vi arbejde for, at vores medlemmer ikke skal betale afgift til Sikuki for brug af havnen. Vi er de eneste i hele landet, der betaler afgift til havnen, og det synes vi er forskelsbehandling i vores branche, siger han.

LÆS OGSÅ: Siumut: Udskyd fredning af pukkelhvaler

NAPP har igennem årene været mere synlige i debatterne i især emner som hvalfangst. Her er den klare melding fra NAPP’s medlemmer, at det ikke er i orden med så få kvoter og manglende kvoter på fangstdyr.

Der er nok fangstdyr

NAPP har tidligere udtrykt utilfredshed omkring fredning af pukkelhvaler i Nuuks Fjord. Heller ikke kvoter på marsvin falder i god jord hos medlemmerne.

- Vi er forpligtet til at gennemføre de opgaver, som vores medlemmer vil have os til at arbejde med. Og ingen fangere er tilfredse med restriktive former for fangstregulering, når de selv kan se, at der er nok fangstdyr. Jeg mener, at fangerne vil ændre mening, hvis vi kan se, at fangstdyrene er blevet færre. Men vi mener, det ikke er tilfældet nu, siger Aslak Jensen.

Han takker den tidligere bestyrelse for dets arbejde, og glæder sig til samarbejdet med den nye bestyrelse.