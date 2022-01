Aslak W. Jensen anker dom og søger orlov fra Inatsisartut

Merete Lindstrøm Torsdag, 20. januar 2022 - 15:29

Aslak Jensen har valgt at anke Sermersooq Kredsrets dom i sagen, hvor han mandag blev dømt for trusler mod offentlig myndighed. Samtidigt har Siumut-politikeren bedt om orlov fra sit arbejde i Inatsisartut.

- Jeg har ønsket det sådan, fordi jeg mener, at min person ikke skal forstyrre arbejdet i Inatsisartut. Så længe der pågår en sag i retten om min person, finder jeg det på sin plads, at jeg søger orlov indtil sagen er endeligt afgjort. Jeg håber at blive frifundet med ankesagen, og det er med den hensigt, at jeg har besluttet at anke sagen til Landsretten, udtaler Aslak W. Jensen om beslutningen.

Kredsrettens har idømt Alsak Jensen 20 dages betinget anbringelse i anstalten. Oprindeligt gik anklageren efter 30 dages ubetinget anbringelse, men ved mandagens retssag bændrede anklageren det til at gå efter en betinget dom på 30 dage, grundet sagens langtrukne behandling.

Siumut tager Aslak W. Jensens beslutning til efterretning oplyser formand Erik Jensen.

- Vi respekterer domstolens afgørelse og efter en grunddig samtale med Aslak W. Jensen er sagen foreløbigt landet til alles bedste. Derfor har Siumut taget Aslaks beslutning til efterretning og respekterer den til fulde, siger Siumuts formand Erik Jensen.