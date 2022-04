Anna W.: Psykisk førstehjælp til seksuelt misbrugte børn skal sikres

Nina-Vivi Møller Andersen Lørdag, 30. april 2022 - 09:28

I politiets årsrapport kan man læse at der i 2021 blev anmeldt 257 sager om overgreb mod børn. I 2020 var tallet endnu højere nemlig 338. Det er i alt fem anmeldelser om ugen.

Trods stor mangel på psykologer over alt i landet, så vil Inatsisartut undersøge, hvordan man hurtigst muligt kan hjælpe seksuel misbrugte børn og deres forældre/værger.

Anna Wangenheim mener, at man kan mindske brugen af psykologer ved at udbrede psykisk førstehjælp til kommunerne.

- Selvom vi mangler psykologer, så synes jeg, at man blandt andet kan løse problemet ved, at udbrede psykisk førstehjælp til kommunerne. På den måde kan man også bryde tabu og hjælpe seksuel misbrugte børn og deres nærmeste hurtigst muligt, fastslår Anna Wangenheim (D) til Sermitsiaq.AG.

Naalakkersuisut har lige etableret Klinik Killiliisa, hvor man blandet andet vil hjælpe personer, som har været udsat for seksuelt overgreb. Dette er godt, men man har ikke et overblik over, hvor mange man rent faktisk vil hjælpe.

- Klinik Killiliisa er et godt initiativ, men hvis man er usikker på, hvor mange man kan hjælpe, så har jeg svært ved at se om klinikken vil give hurtigere hjælp til børn under 18 år, som er blevet udsat for seksuelt overgreb. Der er i forvejen mørketal i forhold til seksuelle overgreb, så derfor mener jeg, at det er vigtigt at Naalakkersuisut laver en redegørelse, så vi kan få et overblik, siger Anna Wangeheim.

Ingen overblik over mængden

Anna Wangenheims lovforslag om, at Naalakkersuisut skal udarbejde en redegørelse om mulighederne for, at give børn, der har været udsat for seksuelt overgreb, et retskrav på øjeblikkelig psykologhjælp blev diskuteret torsdag i Inatsisartut.

- Selvom jeg mener, at man ikke kan vente længere med at få hjælp ud til børn under 18 år og deres forældre/værger, så blev jeg nødt til at sende et lovforslag om redegørelse, da Naalakkersuisut ikke har et overblik over, hvor mange der har brug for hjælp og hvor mange midler der bør blive afsat, hvis retskrav om øjeblikkelig psykologhjælp skulle realiseres, siger Inatsisartut-medlem Anna Wangenheim.

Selvom Anna Wangenheim er fortrøstningsfuld efter debatten, så understreger hun også, at Naalakkersuisut bør kigge på mulighederne for at lave en særaftale med Danmark om at få flere psykologer til at hjælpe til her i landet.

Inatsisartuts Familie- og Sundhedsudvalg skal viderebehandle forslaget, mens forslaget skal andenbehandles den 17. maj.