Politiet: Det er ulovligt at dele nøgenbilleder af mindreårige

Merete Lindstrøm Onsdag, 05. januar 2022 - 17:50

Politiet i Qaqortoq har onsdag modtaget en anmeldelse om, at der florerer et nøgenbillede af en pige på under 15 år rundt blandt unge i byen. Det er især på det sociale medie Snapchat, at billedet er blevet delt, oplyser politiet i en pressemeddelelse.

- Der er anholdt en mistænkt i sagen, som er sigtet for at dele det originale foto. Personens mobiltelefon er beslaglagt. Den mistænkte er ligeledes under 15 år, oplyser politiet.

Grønlands Politi vil på det kraftigste minde andre unge mennesker om, at det er ulovligt at dele nøgenbilleder med børn under 15 år, da det er deling børnepornografi, som kan føre konfiskation af mobiltelefon, computer og andre elektroniske apparater samt skarpe foranstaltninger, lyder beskeden.

- Hvis du modtager et nøgenbillede af et barn på under 18 år, skal du straks henvende dig til politiet og anmelde det. Det er helt afgørende, at du ikke videredeler billedet, da du kan blive sigtet for deling af børnepornografi.

Grønlands Politi sætter kraftigt ind over for deling af børnepornografi og ser med stor alvor på sagen.