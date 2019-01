Anbragte bliver i Herstedvester for at fortsætte behandling

Walter Turnowsky Onsdag, 16. januar 2019 - 07:15

I løbet af den næste måneds tid skal de anbragte i Herstedvester beslutte, om de vil overflyttes til den nye anstalt i Nuuk eller fortsætte afsoningen i Herstedvester.

For mindst to står beslutningen dog allerede fast: De vil ikke flytte.

De vil ikke afbryde det behandlingsforløb, som de er i gang med på Herstedvester. Det fortæller to af de forvaringsdømte til Sermitsiaq.AG.

For 'Minik' har beslutningen stået fast i lang tid.

- Her har jeg meget bedre muligheder, siger han til Sermitsiaq.AG.

- I Herstedvester kan jeg arbejde og jeg kan få uddannelse og kurser. Men først og fremmest kan jeg modtage behandling.

Har gavn af behandlingen

'Minik' har nu været på Herstedvester i fire år, og han kan tydeligt mærke, at de fast samtaler med psykologer og psykiatere har gjort en forskel. Han er blevet mere rolig og mere åben.

- Det vigtigste for mig er at fortsætte min behandling. Jeg må arbejde videre med mig selv, fastslår han.

Fire dage før interviewet har Kriminalforsorgen i Grønland afholdt et informationsmøde om den nye anstalt i Nuuk samt vilkårene for en flytning. Men det har ikke rokket ved 'Miniks' beslutning.

LÆS OGSÅ: Nuuk eller Herstedvester?

Også Jens Mikaelsen ønsker at blive Herstedvester og fortsætte sin behandling her. Han modtager medicin, der dæmper hans kønsdrift.

- Jeg tror, at det er nemmere at modtage medicin og gå til kontrollerne hernede. Det er bedre at fortsætte hele forløbet her på Herstedvester, forklarer han.

Ingen besøgsrejser

Jens Mikaelsen har været her siden 2011, men nu kan han begynde at se en ende på tiden i Herstedvester - og også det gør, at han ønsker at blive.

- Jeg har for kort tid siden fået besked om, at hvis jeg fortsætter den medicinske behandling og alt går som det skal, så kan jeg om cirka et år komme et andet sted hen og påbegynde en egentlig udslusning.

Det har dog sin pris at forblive i Herstedvester. Fremover er det nemlig slut med betalte pårørendebesøg eller ledsagede rejser til Grønland. Men det er en pris, som 'Minik' er villig til at betale.

- Lige nu er min behandling min første prioritet, også foran besøgene fra familien. Så kan jeg altid vende hjem, når den tid kommer, siger han.

LÆS OGSÅ: Overflytningen til den nye anstalt vil foregå gradvist

For Jens Mikaelsen ligger det fast, at han ikke vil vende tilbage til Grønland.

- Men jeg vil godt sige, at det er godt for dem, der vælger at tage hjem. Det er godt at muligheden med den nye anstalt i Nuuk er kommet, siger han.

'Minik' har ønsket at optræde anonymt. Hans rigtige navn er redaktionen bekendt.

Det er en betingelse fra Kriminalforsorgen, at de dømtes forbrydelse ikke må omtales. Det sker af hensyn til ofre og pårørende.