Nuuk eller Herstedvester?

Walter Turnowsky Torsdag, 20. december 2018 - 07:36

Snart skal de 27 grønlændere, der er anbragt i Herstedvester, for alvor til at overveje om de vil flyttes til Nuuk eller fortsætte afsoningen i Herstedvester.

Tirsdag blev loven, der faslægger vilkårene for deres flytning nemlig vedtaget i Folketinget.

- Vi holder et møde for de anbragte 7. januar, nu hvor vi ved, hvad rammerne for deres flytning er, fortæller Naaja Nathanielsen, direktør for kriminalforsorgen i Grønland.

De anbragtes bistandsværger får ligeledes mulighed for at være med ved mødet.

Beslutning i midten af februar

Efter mødet vil der blive fuldt op med en individuel vejledning af hver enkelt. Her vil den pågældende få afklaret, hvad en eventuel overflytning vil betyde lige præcis for ham og så han kan få svar på sine spørgsmål.

- Den enkelte skal vide, at 'hvis jeg nu tager op til Nuuk', hvad betyder det så for mig.

Herefter har de anbragte en måneds tid til at beslutte sig for, om de vil flyttes til Nuuk eller fortsætte deres afsoning i Herstedvester. I midten af februar vil det således stå klart, hvor mange af, der flytter til Nuuk.

- I sidste ende bliver det nok i høj grad tilknytningen til især Nuuk, der kommer til at afgøre, hvorvidt man vil flyttes eller ej - om man har familie og venner her eller ej, vurderer Naaja Nathanielsen.

Tryg overførsel

I perioden frem til åbningen af den nye anstalt vil personalet fra ansalten i Nuuk, blandt andet de to psykologer, der får ansvaret for de anbragtes behandling, besøge Herstedvester.

- Vi vil sikre en så tryg overførsel som muligt, ved at de anbragte får en fornemmelse for, hvem de kommer til at møde i hverdagen.

En væsentlig faktor, der skal være med til at gøre overførsel mere tryg er, at loven sikrer de anbragte en ret til at fortryde overførslen til Nuuk de første seks måneder.

De to ansatte psykologer på den nye anstalt vil stå for den psykologiske behandling af de anbragte. For dem, der har behov for misbrugsbehandling, vil den foregå på Allorfik.