Aktører: Hjemløseforum er et godt tiltag

Kassaaluk Kristensen Tirsdag, 14. september 2021 - 11:48

Kofoeds Skolen, forskere, sundhedsvæsenet og kommuner skal fremover samarbejde om at nå frem til løsninger, der skal få bugt med hjemløsheden i Grønland.

Det nye samarbejde, et nyetableret hjemløseforum, der har flere aktører, der berører hjemløses hverdag i det daglige, skal munde ud i langsigtede løsninger og best-practice-tiltag, der skal nedbringe antallet af hjemløse i landet.

Alle kroge undersøges

Og aktørerne er positivt overraskede over det nye, spirende samarbejde.

- Det nye er jo, at man nu fokuserer på det nationale plan. Og det er meget godt, at naalakkersuisut har inddraget kommunerne helt fra starten, da det er kommunerne, der arbejder med hjemløse og udsatte grupper i det daglige, siger sociolog og lektor ved Grønlands Universitet, Steven Arnfjord til Sermitsiaq.AG.

Også Kofoeds Skolen i Nuuk, der var med til forummets første møde, glæder sig over det bred, tværfaglige samarbejde, der skal mødes et par gange om året.

- Det blev til en meget bred diskussion om problematikkerne i det, at være hjemløs. Når så mange instanser er med i forummet, så går vi ind i alle hjørner, og arbejder med alle faktorer, når det gælder hjemløshed, siger Gujo Thorsteinsson.

Kommune: Vigtigt med strategi

Den nuværende koalition har sat et mål om, at ingen borgere skal være hjemløse i 2035. Og for at nå målet om, at færre skal kæmpe med hjemløshed i Grønland, har naalakkersuisut oprettet et nationalt hjemløseforum.

I forummet sidder repræsentanter fra kommuner, INI A/S, politiet, sundhedsvæsenet, Allorfik, Kofoeds Skole, kriminalforsorgen, Ilisimatusarfik, socialstyrelsen og flere departementer i Selvstyret.

LÆS OGSÅ: Nyt forum skal støtte arbejde mod hjemløshed

Kommune Qeqertalik er blandt dem, der har repræsentanter i forummet, og borgmester Ane Hansen glæder sig over inddragelsen.

- Det er meget vigtigt, at diskutere hjemløshed, da problemet er blevet mere udbredt de seneste år. Og fokus bør være, at vi udbyder hjælp til selvhjælp, som borgerne kan tage imod. Det kan være læring om økonomi og hushold, så vi får velfungerende borgere, der klarer sig godt, siger borgmester Ane Hansen (IA).

Ane Hansen oplyser, at kommunen har registreret 22 hjemløse. De fleste befinder sig i større byer.

Hjælp til selvhjælp

Lige præcis hjælp til selvhjælp har Kofoeds Skole stor fokus på:

- Strategien bør starte allerede fra barnsben, så børn, der vokser op i udsatte hjemme ikke ender hos os på Kofoeds Skole. Selvom, vores arbejde er godt, så ser vi hellere, at flest klarer sig godt, siger Gujo Thorsteinsson.

Det nationale hjemløseforum holder deres næste møde 1. december, hvor fokus vil være ”Housing First”-princippet.