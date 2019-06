AK: Sagsbehandlere aflønnes forkert

Walter Turnowsky Mandag, 17. juni 2019 - 16:03

Kommunerne har svært ved at skaffe tilstrækkeligt med sagsbehandlere til det sociale område. Problemet forstærkes af højt sygefravær. Dårlig ledelse og forkerte overenskomster er en del af forklaringen, lyder meldingen fra fagforingen AK.

- Vi har en stor udfordring i kommunerne, der ansætter sagsbehandlere i socialområdet jf. SIK-overenskomst, selvom SIK ikke har overenskomst for sagsbehandlere i socialområdet. De betyder at vi har en masse sagsbehandlere der har ringere grundløn, pension og ingen feriefrirejse, siger formand for AK, Dina Olsen i en pressemeddelelse.

I sidste uge fortalte Sermitsiaq.AG, at en statusrapport fra Deloitte viser, at Kommunaqarfik Semersooq fortsat har store ledelsesproblemer på socialområdet. En oplysning, der ikke kommer bag på AK.

- Atorfillit Kattuffiat genkender Deloittes kritik af Kommuneqarfik Sermersooq, men problemet ses i høj grad i øvrige kommuner.

Prøver at omfortolke regler

Når AK så gør opmærksom på de forkerte overenskomster, går der ifølge Dina Olsen juristeri og bureaukrati i tingene.

- Det betyder, at vi bruger alt for meget tid og ressourcer på at sikre at de ansatte ansættes efter korrekte overenskomster. Heldigvis vinder vi, efter mange måneders arbejde og brug af eksterne konsulenter, mange sager, og sikre at de ansatte overgår til rette aftaler, og dermed får lønregulering; nogle gange for over 100.000 kroner.

- AK oplever, at for hver gang AK henvender sig til de offentlige angående dårlig ledelse eller uhensigtsmæssig behandling af medlemmer, så aktiveres der en masse jurister og ledere, der forsøger at modargumentere AK, ved at fortolke love og overenskomster til deres fordel, i mange tilfælde er der tale om sager, som AK vinder.

- Det betyder, at der skabes unødvendig administration og papirarbejde, for ikke at nævne omkostninger til eksterne konsulenter og advokater, såvel i de offentlige som i de faglige organisationer. Det er uhensigtsmæssig brug af skatteborgernes penge, og for den sags skyld vores medlemmers penge.

Dårlig ledelse

AK-formanden fortæller, at hun ved de seneste overenskomstforhandlinger har sikret sig en erkendelse fra Selvstyrets side af, at kommunerne i en række tilfælde har ansat sagsbehandlere på forkerte overenskomster.

- Jeg glæder mig til at alle sagsbehandlere på socialområdet aflønnes korrekt, fordi det ikke kan passe at vi skal have sagsbehandlere, der er økonomisk belastede og stressede, når de skal hjælpe borgere, som er mere belastede på mange måder.

Også når det gælder det høje antal sygemeldinger, mener AK, at de kommunale chefer bør kigge i spejlet for at finde de ansvarlige.

- Vi har medlemmer, der er bange for deres ledere. Medlemmer der har så mange sager, at de ikke kan følge med, og som ikke føler at de gør en god forskel. De bebrejder dem selv, når ledelsen giver dem urimelig mange opgaver. Og så har vi mange afdelinger med alt for få personale grundet mangel på arbejdskraft. Vi modtager derfor mange henvendelser fra medlemmer der er gået ned med stress.