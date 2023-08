Aki-Matilda efter kampvalg: Jeg har flere muligheder for at arbejde med politik

Kassaaluk Kristensen Mandag, 31. juli 2023 - 16:44

Aki-Matilda Høegh-Dam er dagen derpå fortrøstningsfuld efter formandsvalget i Siumut. Som bekendt blev hun ikke valgt som formand for det næststørste parti. Alligevel ser hun flere muligheder i at arbejde med sine politiske mål på andre måder.

- Medlemmerne har talt og valgets resultat skal respekteres. Jeg har valgt ikke at stille op til hovedbestyrelsen igen, da jeg ikke kan arbejde under de samme vilkår som formanden kørte den forhenværende hovedbestyrelse på, men jeg overvejer mine næste skridt i forhold til at opnå vores politiske mål, fortæller Aki-Matilda Høegh-Dam.

Sager som endnu hårdere foranstaltninger og genåbning af Illorsuit vil hun fortsat arbejde for. Disse vil hun fortsat arbejde for som medlem af Siumut og som politiker.

Hun mener fortsat, at det parlamentariske arbejde alene bør ligge i Grønland. Hun forklarer, at hun har svært ved at se formålet med folketingsmedlemmer fra Grønland, når medlemmer i folketinget fortsat skal passe på ikke at underminere grønlandske parlamentarikeres arbejde, samtidig med at Naalakkersuisut og inatsisartut kan sætte benspænd for det politiske arbejde, som nordatlantiske medlemmer gør i Folketinget.

- Jeg vil fortsat arbejde for mine politiske mål. Jeg har svært ved at se formålet med at dagens Grønland skal have Folketingsmedlemmer, når vi gerne vil have det er Grønland der bestemmer. Hvis vi ikke skal underminere Naalakkersuisut, burde vi sikre at den parlamentariske magt er i Grønland alene. Derfor forestiller jeg mig at jeg i fremtiden skal hjem til Grønland og fortsætte arbejdet hjemme, siger hun.

Glad for præcise målsætninger

Hun er fast besluttet på ikke at stille op til det næste folketingsvalg men er ikke afvisende for at stille op igen længere ude i fremtiden. Hun overvejer lige nu at starte på en tilmeldt kursus i USA, men har en plan om at fortsætte med arbejdet i politikken i Grønland.

- Uanset om jeg arbejder med politik eller ej, så vil jeg fortsat arbejde for hårdere foranstaltninger, genåbning af Illorsuit og de andre politiske mål, jeg har. Jeg brænder for mit arbejde, og det stopper jeg ikke med, siger Aki-Matilda Høegh-Dam.

Hun har valgt ikke at stille op til hovedbestyrelsen og ønsker den nye bestyrelse god arbejdslyst.

- Jeg er glad for, at Siumut har fastsat hårdere og mere tydelige politiske mål under landsmødet. Jeg håber, at den nuværende hovedbestyrelse vil arbejde målrettet for den nye politik, som Siumuts delegerede har besluttet at Naalakkersuisut skal arbejde med fra nu af. Det er godt, at vi alle har et bestemt ståsted, slutter Aki-Matilda Høegh-Dam.