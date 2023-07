Siumut landsmøde: Partiets opdaterede program er fyldt med nye tiltag

Jensine Berthelsen Søndag, 30. juli 2023 - 11:50

Der skal arbejdes konkret med mange nye tiltag, der ifølge partiet, til sammen skal gøre landet selvstændigt, både politisk og økonomisk, samtidigt med at det skal være lettere og mere attraktivt at være borger i landet.

For bag de helt store mål omkring statsdannelse, ligger der mange udfordringer i dagligdagen, som "Benjamin" og "Sakæus" må kæmpe sig igennem. Derfor er der også lagt op til mange tiltag, som partiet mener skal styrke befolkningens dagligdag.

Der er også meget værdipolitik, hvor partiet vil fremme hjemmehørende borgeres muligheder for at få mere fortrinsret til jobs, bestyrelsesposter og lederstillinger.

Det største mål er fortsat arbejde for en statsdannelse

Noget tyder på, at partiet indenfor en overskuelig årrække vil iværksætte en folkeafstemning om statsdannelse.

Partiet er opsat på at lede processen, men det forudsætter, at vælgerne giver partiet mandat. Såfremt den nuværende koalition med Inuit Ataqatigiit i spidsen fortsætter, og ikke bliver afbrudt af valg i utide, vil der først være valg i 2025.

Men uanset hvem der leder vejen mod statsdannelse, så har Siumut i sit program blandt andet vedtaget:

At der oprettes en kommission for hjemtagelse af ansvarsområder.

At der i samråd med befolkningen bliver besluttet, hvilken statsdannelse der skal danne rammerne.

At der etableres fri bevægelighed i de arktiske lande for den oprindelige arktiske befolkning.

At der bliver arbejdet for en handlingsplan på tværs af landene, der lever i Arktis, som skal afdække konsekvenserne af klimaændringer for folk, dyr og natur.

Det tyder således på at selvstændighedsprocessen ifølge Siumut skal foregå i tæt dialog med øvrige arktiske lande.

Partiet ønsker også at få større ansvar for de udenrigs og sikkerhedspolitiske områder, ligesom det står højt på ønskelisten at retsvæsenet og politiområdet skal overtages.

Med hensyn til grænsedragning og beskyttelse af landet, så ønsker partiet en stor uddannelsesindsats. Partiet peger blandt andet på at uddannede officerer, der ikke har hyre på fiskerisektoren skal kunne bruges til beskyttelse af landets grænser til søs.

Økonomisk selvstændighed

Partiet lægger op til at tempoet arbejdet for landets økonomiske selvstændighed skal øges. Det er erhvervene fiskeri, landbrug, industri, råstofudvinding, vandkraftindustri, turisme samt ressourcer som vand, is, sten, sand og smykkesten, der skal løfte de store søjler og til sammen give landet større økonomisk råderum.

Det er bemærkelsesværdigt at partiet fortsat har en åben politik omkring spørgsmålet om uranholdige mineraler. Partiet ser det stadig som et enormt potentiale og alternativ til fiskeriet, som i dag stort set er landets eneste indtægtsgivende erhverv.

Men det er også bemærkelsesværdigt at partiet vil privatisere selvstyreejede selskaber, ligesom partiet vil have selskaberne spredt til hele landet.

Partiet mener stadig, at man skal gøre op med det såkaldte transfer pricing, dertil vil partiet få lavet en gennemgribende analyse og undersøgelser af pengestrømmen mellem selskaber, datterselskaber samt samspillet med andre selskaber, der til sammen ifølge partiet fører værdier ud af landet og skaber merværdi for Danmark.

I skrivende stund er den store nye partiprogram endnu ikke sammenskrevet efter den politiske behandling som de delegerede har gennemført.