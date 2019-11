AK-formand: Borgmester tørrer ansvaret af på medarbejderne

Nukappiaaluk Hansen og W. Turnowsky Lørdag, 02. november 2019 - 15:45

Det er først og fremmest kommunen, der har ansvaret for at udsatte børn får den behandling, som de har krav på. Sådan lyder udmeldingen fra fagforeningen AK efter kritik fra borgmester i Kommune Qeqertalik, AneHansen (IA).

- Denne sag handler ikke om børn, men om Qeqertalik-ansatte, der har fået en uretfærdig behandling fra kommunen, ved at blive udstille i pressen, samt ved et borgermøde, uden at der har været afgørelser i sagerne. Sagerne handler om at kommunen ikke har rustet sine medarbejdere til at kunne leve op til lovgivningen.

Sådan siger fagforeningen Atorfillit Kattuffiats formand, Dina Olsen, til Sermitsiaq.AG, efter borgmester i Kommune Qeqertalik Ane Hansen (IA) har afvist kritikken fra fagforeningens side.

Ikke fagforeningens ansvar

Onsdag skrev Sermitsiaq.AG, at to ud af de tre medarbejdere i socialforvaltningen i Kangaatsiaq har fået en fratrædelsesaftale med hjælp fra Atorfillit Kattuffiat. Endvidere vil AK føre sagen om den tredje medarbejder videre til retten.

Ane Hansen undrede sig over hvorfor AK ikke har fokus på børnene.

LÆS OGSÅ: AK retter kritik: Elendig behandling af ansatte i Qeqertalik

Til det svarer Dina Olsen:

- Det er ikke AKs opgave at lave politisk arbejde om børn og unges vilkår, det er nemlig Inatsisartuts, Naalakkersuisuts og kommunalpolitikkernes opgave. Men alligevel har AK valgt at tilgodese socialrådgivere og sagsbehandlere i den nye overenskomst. AK har under den seneste overenskomstforhandling hentet flere millioner, ud over rammen, netop til socialrådgivere og sagsbehandler, der arbejder med børn i nød. Så ja, på den måde har vi taget medansvar her, selvom det ikke er vores primære opgave som fagforbund, understreger formanden for fagforeningen.

Hun pointerer derudover, at Kommune Qeqertalik har anerkendt at to af omtalte AK-medlemmer ikke er skyld i henlagte sager i Kangaatsiaq, da man har lavet fratrædelsesaftaler med dem.

Underbetalt sagsbehandlere

Dina Olsen fremhæver, at hvis AK-medlemmer skal kunne yde den bedste service til borgerne, og hvis de skal kunne udføre ledelsens mål og strategi, så betyder gode arbejdsforhold alt.

- Godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø er alfa og omega for vores medlemmer, og alle parter for den sags skyld, hvis de skal kunne udføre en tilfredsstillende arbejdsindsats, siger AK-formanden.

LÆS OGSÅ: Ane Hansen: Kommunens vigtigste opgave er at beskytte børnene

- Lønninger skal også være i orden, og vi ved at Kommune Qeqertalik før har underbetalt sagsbehandlere og vi er ved at undersøge om kommunen stadigvæk underbetaler disse. Hvis man mener, at kommunens vigtigste opgave er at skabe gode vilkår for børn, så skal man også sørge for at ansatte, der varetager børn, aflønnes korrekt, efter gældende aftaler og bestemmelser. Dette gælder for samtlige kommuner, lyder det.

Kommunen: Vigtigt at orientering ikke foregår gennem pressen

Kommune Qeqertalik gentager i en pressemeddelelse Ane Hansens udmelding om, at det handler om at varetage børnenes interesser. Samtidigt kan man ikke udtale sig yderligere om den konkrete sag, da der er tale om en personalesag.

- Vi kan dog generelt nævne, at det er meget vigtigt for os, at løse sager med udgangspunkt i lovgivningen og med et stort hensyn til involverede børn.

- Da ovennævnte sag foregik i Kangaatsiaq, blev der holdt orienteringsmøde for medarbejderne, samt for borgerne, da det er vigtigt for os, at borgerne får oplyst sagen fra os og ikke gennem pressen, hedder det i pressemeddelelsen, der er underskrevet af fungerende kommunaldirektør, Thomas Holm Jensen.