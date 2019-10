AK retter kritik: Elendig behandling af ansatte i Qeqertalik

Kassaaluk Kristiansen Onsdag, 30. oktober 2019 - 17:47

Atorfillit Kattuffiat har ført en sag mod Kommune Qeqertalik i forbindelse med suspendering af tre medarbejdere, der arbejder med socialsager i Kangaatsiaq. Medarbejderne har forskellige grad af ansvarskompetence.

Sermitsiaq.AG erfarer, at kommunen ikke har kunnet placere ansvaret på negligering af socialsager hos to ud af tre medarbejdere, hvor medarbejderne fik en fratrædelsesaftale med en klækkelig sum penge, som kompensation for “kommunens uretmæssig handling”, tilbage i januar, da medarbejderne blev suspenderet.

- Kommune Qeqertalik har, ved at lave fratrædelsesaftaler, anerkendt, at de to medarbejdere ikke er skyld i de henlagte socialsager i Kangaatsiaq, mener Dina Olsen, formand i Atorfillit Kattuffiat.

Kommune Qeqertalik valgte at suspendere tre medarbejdere tilbage i januar med den begrundelse, at medarbejderne ikke reagerer på borgernes henvendelser om børn, som loven foreskriver.

AK mener imidlertid, at kommunen ikke har opdateret deres medarbejderes viden om lovændring, og hvordan loven skal bruges i praksis.

- Vi mener ikke, det er en valid grund til at afskedige medarbejdere. Kommunen har ikke formået at løfte sit ansvar, og har ikke oplyst medarbejderne om, hvilke love, socialsagerne skal behandles efter. Vores medlemmer har måttet famle igennem socialsagerne, så godt de kunne, siger Dina Olsen.

Sermitsiaq.AG har fulgt sagen om de tre suspenderede medarbejdere tæt, siden januar.

Kommunen hives i retten

AK mener, at de tre medarbejdere har fået en uretmæssig behandling, og retter en kritik af kommunens håndtering af sagen.

- Hele sagen er behandlet uacceptabelt fra kommunens side. Kommunen valgte at sende en pressemeddelelse og holde borgermøde i Kangaatsiaq, mens sagerne om vores tre medlemmer kørte. Selvom kommunen ikke nævnte navne, så har kommunen krænket vores medlemmers ære, da alle i byen kender hinanden, lyder det fra AK’s formanden.

Den sidste sag om den tredje medarbejder er stadig i gang. AK oplyser, at vedkommende er blevet bortvist af kommunen, og at fagforeningen vil give sagen videre til retten, da den pågældende ikke skal stå til ansvar for socialområdet i byen.

Samtidig overvejer AK at rette henvendelse til Kommune Qeqertalik med henblik på at kræve erstatning for at have krænket medarbejdernes ære ved at offentliggøre sagen i januar, mens undersøgelserne foregik.