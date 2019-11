Ane Hansen: Kommunens vigtigste opgave er at beskytte børnene

Kassaaluk Kristiansen Fredag, 01. november 2019 - 09:31

Sermitsiaq.AG kunne i går fortælle, at to ud af de tre medarbejdere i socialforvaltningen i Kangaatsiaq har fået en fratrædelsesaftale med hjælp fra Atorfillit Kattuffiat. Endvidere vil AK føre sagen om den tredje medarbejder videre til retten.

Borgmester i Kommune Qeqertalik, Ane Hansen (IA) oplyser til Sermitsiaq.AG, at hun ikke kan kommentere enkelte personalesager.

- Men jeg kan forstå, at AK arbejder for sine medlemmers interesse, siger hun.

Hun holder fast i, at beslutningen om at starte en udredning i sagsbunkerne og dermed suspendere medarbejderne, blev taget for børnenes skyld. Alle sager vedrørende børn skal blive behandlet, som loven foreskriver.

- Kommunen arbejder for at forbedre børns vilkår. Beskyttelse af børn er den vigtigste opgave, vi har, Lyder det fra Ane Hansen.

Efterlyser engagement

Ane Hansen forklarer overfor Sermitsiaq.AG, at hun valgte at informere medarbejdere og borgere i Kangaatsiaq, da tre medarbejdere blev suspenderet tilbage i januar. Hendes opfattelse er, at alle tog informationen positivt.

Hun påpeger, at hun tit savner mere engagement blandt fagforeningerne, når det kommer til børns ve og vel.

- Jeg har lyst til at spørge, hvorfor fagforeningerne ikke har fokus på børn? Det er jo det, deres medlemmer til dels arbejder med. Hvad er deres politik for at forbedre børn og unges vilkår i landet? Spørger hun.

Ane Hansen understreger, at politikere og alle kommuner i landet arbejder hårdt for at behandle alle sager om børn. Og hun mener, at fagforeninger bør komme med i kampen for børnenes skyld.