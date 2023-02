Aftalen om Tartupaluk er landet i Nuuk

Merete Lindstrøm Torsdag, 16. februar 2023 - 09:03

I juni måned sidste år, blev en 50 år gammel stridsøkse begravet, da Danmark, Grønland og Canada indgik en grænseaftale om Tartupaluk (Hans Ø) Det skete ved en ceremoni i den canadiske hovedstad, Ottawa.

Aftalen er underskrevet af den canadiske udenrigsminister, Formanden for Naalakkersuisut og den daværende danske udenrigsminister.

Efter underskriftsceremonien tog det danske udenrigsministerie som ansvarlig myndighed den underskrevne aftale til Danmark. Men aftalen var allerede dengang at det underskrevne dokument skal være i Grønland fremover. Det skriver naalakkersuisut i en pressemeddelelse

Ny regering skulle på plads

Der skulle gå otte måneder fra aftalens underskrivelse, til at aftalen har fundet hjem til Nuuk. Det skete i sidste uge, hvor den danske udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) under sit besøg i Nuuk har overdraget aftalen til Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender, Erhverv og Handel, Vivian Motzfeldt.

- Det er dejligt at vi nu har modtaget grænsedragningsaftalen fra den danske Udenrigsminister. Aftalen er et historisk moment for særligt Canada og Grønland. Derfor er det også passende, at den er hjemme i Grønland, udtaler Vivian Motzfeldt.

Grænseaftalen mellem Canada, Grønland og Danmark består af tre dele: landegrænsen på Tartupaluk, den maritime grænse inden for 200 sømil, inklusive Lincolnhavet og kontinentalsoklen ud over 200 sømilegrænsen i Labradorhavet.