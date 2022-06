Striden om Hans Ø skal lægges i graven

Merete Lindstrøm Lørdag, 11. juni 2022 - 11:40

Múte B. Egede rejser den kommende uge til Canada og ifølge Sermitsiaq.AG´s oplysninger, skal der den 14. juni underskrives en aftale om grænsedragning på den lille ø i farvandet mellem Grønland og Canada.

Tilbage i 2018 blev der nedsat en arbejdsgruppe, som skulle finde en løsning på den forholdsvis fredsommelige grænsestrid, hvor det danske forsvar og det canadiske skiftevis har været forbi øen for at hive det andet lands flag ned og hejse sit eget i stedet.

LÆS OGSÅ: Arbejdsgruppe skal løse striden om Hans Ø

Som et billede på fredsommeligheden kan nævnes at det danske forsvar gerne har efterladt en flaske snaps til de canadiske soldater, mens de canadiske har efterladt en flaske whisky til de danske efter at have taget dannebrog af flagstangen.

Vivian Motzfeldt var med

Da arbejdsgruppen blev nedsat var det ligesom nu Vivian Motzfeldt (S), der sad på posten som naalakkersuisoq for udenrigsanliggender. Hun var meget fortrøstningsfuld omkring at løse stridigheden.

- Jeg er meget tilfreds med, at vores lande har vist vejen fremad, og tager skridt til at løse de udestående grænsedragningsspørgsmål i farvandene mellem Canada og Grønland. Spørgsmålet om Tartupaluk / Hans Ø har været diskuteret længe. Jeg er sikker på, at det kommende arbejde vil blive udført på en fredelig og konstruktiv måde, udtalte Vivian Motzfeldt i 2018.

Øens historie

Nu fire år efter kan hun og resten af naalakkersuisut altså øjensynligt begrave stridsøksen om øen.

LÆS OGSÅ: Canada opgiver næppe kravet på Hans Ø

Tartupaluk er en gold og ubeboet ø, men dens strategiske beliggenhed i farvandet mellem Canada og Grønland samt retten til mulige naturrigdomme i undergrunden i form af olie, gas og mineraler, har været omdrejningspunkt for konflikten siden 1973, hvor grænsen blev draget mellem Canada og Grønland.

Øen blev opdaget af den amerikanske opdagelsesrejsende C. F. Hall i 1871.

og er opkaldt efter inuitten Hans Hendrik fra Fiskenæsset, der hjalp til ved flere ekspeditioner mod Nordpolen.