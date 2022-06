Aftalen om Hans Ø blev lukket med whisky og snaps

Ritzaus Bureau Tirsdag, 14. juni 2022 - 17:26

Aftalen om delingen af den ubeboede ø Hans Ø og Labradorhavet er tirsdag aften blevet underskrevet af Danmark, Canada og Grønland.

Det er sket ved en ceremoni i den canadiske hovedstad, Ottawa.

Den canadiske udenrigsminister, Mélanie Joly, kalder det en "historisk dag", der officielt afslutter en 50 år gammel strid mellem landene.

Hun mener, at aftalen er kommet i stand på et vigtigt tidspunkt i historien.

Joly påpeger, at der er autoritære ledere, som mener, at de ved brug af magt kan ændre landegrænser, hvilket må tolkes som en henvisning til Rusland og præsident Vladimir Putins invasion af Ukraine.

Stor sejr også for Inuit

Derfor er det vigtigt, at landene med aftalen viser, at uenigheder kan løses på fredelig vis ved hjælp af diplomati, mener hun.

- Vi har været i stand til at afslutte uenigheden om den lille ø. Det er en win-win-win. Det er en sejr for Danmark, for Canada og Grønland og også for inuit, siger hun.

Hun kalder i øvrigt stridigheden for den nok "venligste af alle krige".

Hans Ø er en gold ø på omkring 1,3 kvadratkilometer. Den ligger mellem Canada og Grønland og har symbolsk betydning for parterne. Det er en af grundene til den langvarige strid.

Aftalen betyder, at Kongeriget Danmark udvides med et nyt maritimt område, der svarer til arealet af Jylland, Fyn og Sjælland tilsammen.

Med aftalen etableres også en landegrænse, der følger den nord-sydgående kløft, der løber over øen.

Vil gerne inspirere til fredelige løsninger

Den danske udenrigsminister, Jeppe Kofod (S), fremhæver ved ceremonien, at aftalen er et godt eksempel på, hvordan uenigheder kan løses på fredelig vis.

Han håber, at andre vil lade sig inspirere af, at det kan lade sig gøre at løse stridigheder om selv noget så sensitivt som territorium ved hjælp af diplomati og ved at følge international lov.

Grønlands landsstyreformand, Múte B. Egede, stemmer i.

- Løsningen er kommet på en meget fredelig vis. I disse svære tider viser aftalen resten af verdenen, hvordan man løser en uenighed ved at følge international lov, siger han.

Udenrigsminister Jeppe Kofod har underskrevet på vegne af Danmark. For Grønland har landsstyreformand Múte B. Egede underskrevet. Og for Canada har udenrigsminister Mélanie Joly skrevet under på aftalen.

Blev afsluttet med snaps og whisky

Ceremonien blev afsluttet ved, at Kofod gav sin canadiske kollega en Gammel Dansk, mens hun gav Kofod en whisky.

Det skal markere den sidste udveksling af flasker mellem de to lande i striden, der også er blevet omtalt som whiskykrigen.

Årsagen er, at striden i en håndfuld år i midten af 2000'erne foregik ved, at Danmark hejste Dannebrog og efterlod en flaske snaps.

Canadierne gjorde næsten det samme: De hejste deres flag og efterlod en flaske whisky til danskerne, når de genindtog øen.