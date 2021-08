Aftale om politiløn er endelig på plads

Merete Lindstrøm Onsdag, 25. august 2021 - 17:51

Først var det anstaltsbetjentene, der fik et lønløft via en aftale fra april sidste år. Derefter fulgte en lønaftale vedrørende de grønlandske politibetjente i maj sidste år.

Men aftalen for politibetjentene skulle først forhandles helt på plads mellem staten og politiets fagforbund.



Tirsdag denne uge oplyser justitsministeriet, at politiforbundet og rigspolitiet er blevet enige om en aftale for politibetjentenes vedkommende.

Med tilbagevirkende kraft

Aftalen omfatter blandt andet 10,8 millioner kroner, der er afsat til lønløftet til politibetjentene, som fremover vil få en løn der er tættere på det, som kolleger ansat i København får.

Folketingsmedlem for IA, Aaja Chemnitz Larsen, er glad for, at der med aftalen blev sikret, at løntillægget skulle gælde fra 1. januar 2020, så politifolkene nu får tillægget med tilbagevirkende kraft.

- Jeg er glad for, at vi efter næsten to år endelig kan give de grønlandske politimænd deres tillæg, som vi kæmpede for i efteråret 2019. Det har været nogle lange og seje forhandlinger mellem staten og Politiforbundet, siger Aaja Chemnitz Larsen til Sermitsiaq.AG.

Aftalen er en del af nordatlantpulje på i alt 49,2 millioner kroner, som blev afsat i perioden 2020 til 2023 på den danske finanslov til initiativer på justitsområdet i Grønland.

Lang vej igen

Men aftalen er ikke nok, understreger Aaja Chemnitz Larsen:

- En fast ligeløn der gælder for alle politibetjente, så vores grønlandske betjente får den samme løn som deres danske og færøske kollegaer, skal forhandles igennem via overenskomstforhandlingerne, hvilket jeg også tidligere har påpeget overfor justitsministeren. Det kommer vi i Inuit Ataqatigiit i Folketinget fortsat til at have fokus på, siger hun.

Selv med det nye "særlige udligningstillæg" er der forskel på lønningerne til politifolk ansat i Danmark og dem, der er ansat her i landet. Der er nemlig forskel på grundlønnen, som bruges til at udregne tillæg for overarbejde, tilkaldevagter og andet.

Grønlands Politiforening, er blevet oplyst om at tillægget implementeres i lønsystemet i august og september og at information om, hvornår udbetalingen kan finde sted, følger på et senere tidspunkt.