Aftale: Løn-diskrimination er endelig slut

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 07. maj 2020 - 10:36

Først var det anstaltsbetjentene, der fik et lønløft via en aftale tilbage til den 6. april. I dag er en lønaftale vedrørende de grønlandske politibetjente så faldet på plads.

10,8 millioner kroner er afsat til lønløftet til politibetjentene, som fremover vil få en løn svarende til kolleger, der er ansat i København.

Forbedrer fastholdelse

Håbet er, at aftalen vil gøre det lettere med at rekruttere og fastholde polititjenestemænd i Grønland.

Justitsminister Nick Hækkerup er tilfreds med aftalen, der er med til at anerkende de grønlandske betjentes indsats, og ”styrker grundlaget for at kunne rekruttere betjente fremover”.

IA’eren Aaja Chemnitz Larsen glæder sig over, at aftalen sikrer, at lønløftet er gældende fra 1. januar 2020. Hun har i adskillige år kæmpet for sagen, som har stået på ”alt for længe”, som hun udtaler i en pressemeddelelse.

Aki-Matilda Høegh-Dam oplyser, at Siumut vil ”følge nøje med i de ordinære overenskomstforhandlinger for polititjenestemænd i Grønland, idet der stadig er flere arbejdsvilkår, der stiller grønlandske polititjenestemænd ringere end deres danske kollegaer, som de arbejder side om side med - alene på grund af herkomst.”

Aftale-detaljer

Der afsættes 2,5 millioner kroner årligt til et tillæg til polititjenestemænd i Grønland, der udligner forskellen i grundlønnen. Derudover afsættes 200.000 kroner årligt til øvrige lønforbedrende initiativer. Aftalen skal udmøntes gennem forhandlingermed de faglige organisationer.