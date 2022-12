Afgørelsens time nærmer sig for servicekontrakten på Pituffik

Tilbage i 2013 bød Copenhagen Arctic, Per Aarsleff, Greenland Contractors og Excelis Services på servicekontrakten ved Pituffik. Selvom Greenland Contractors havde haft servicekontrakten i 46 år tilfaldt opgaven til alles overraskelse det lille selskab Excelis Services, der viste sig at være et skuffeselskab i Danmark ejet af den amerikanske koncern Vectrus, der servicerer militærbaser over hele verden.

Det udviklede sig til en årelang diplomatisk krise mellem Grønland, Danmark og USA, fordi netop amerikansk ejede Vectrus løb med kontrakten. Grønland var imod, at kontrakten gik til Vectrus, fordi det gik ud over Selvstyrets økonomiske udbytte af den amerikanske militære tilstedeværelse her i landet.