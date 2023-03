Affaldsbål slukket: Palle rækker ud efter hjælp

Kassaaluk Kristensen Tirsdag, 07. marts 2023 - 13:45

Avannaata Kommunia har anmodet ESANI om at få lavet en servicekontrakt særskilt for kommunen i forhold til affaldshåndtering.

ESANI’s bestyrelse har behandlet kommunens anmodning fredag den 3. marts, og bestyrelsen er positivt indstillet på at finde en løsning for kommunen, oplyser direktør i det kommunale affaldsselskab, ESANI, Frank Rasmussen.

- Bestyrelsen er positivt indstillet på at finde en løsning for Avannaata Kommunia, selvom kommunen ikke er medejer af selskabet. De næste par uger skal vi finde frem til, hvilke løsninger kommunen ønsker, og sætte pris på dem, oplyser Frank Rasmussen.

Kan blive dyrt

Avannaata Kommunia har meldt sig ud af affaldsselskabet for fire år siden med begrundelsen om, at løsningerne for affaldshåndteringen ikke passer nordkommunen. Siden har Avannaata Kommunia anmodet om dispensation til at brænde affald i dumpene i det fri. Men seneste anmodning blev afvist i februar med et rungende nej af departementet for miljø.

ESANI’s direktør oplyser, at næste skridt er at forhandle med Avannaata Kommunia omkring ydelser og pris, og at en mulig aftale formentlig vil ligge klar til underskrift om et par uger.

- Men det er logisk, at det kan blive dyrt for kommunen at bede om enkelte løsninger indenfor affaldshåndtering. Men vi er selvfølgelig åbne for at hjælpe til med fragt og afskaffelse af affaldshåndtering i nordkommunen, siger direktør i ESANI.

Som bestyrelsen i ESANI har indstillet, vil ESANI arbejde for at danne en form for relation og samarbejde med Avannaata Kommunia.