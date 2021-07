Avannaata Kommunia genovervejer ESANI

Kassaaluk Kristiansen Torsdag, 22. juli 2021 - 08:44

Når de to nationale forbrændingsanlæg i Sisimiut og Nuuk er færdigbygget, vil der ikke længere kunne gives dispensation til åben afbrænding af affald, som der bliver gjort i Avannaata Kommunia.

Det oplyser Naalakkersuisoq for miljø, Kalistat Lund i et skriftligt svar til Sermitsiaq.AG.

Derfor genovervejer Avannaata Kommunia at melde sig ind i det fælles nationale affaldsselskab, ESANI, der skal stå for fragt og afbrænding af affald fremover.

- Avannaata Kommunia er ved at overveje igen at blive en del af ESANI. Dette skal hurtigst mulig drøftes af den nye kommunalbestyrelse, oplyser Kalistat Lund til Sermitsiaq.AG.

Avannaata Kommunia meldte sig ud af ESANI i slutningen af 2019 da kommunen mente, at affaldshåndteringsløsningen ikke er optimal for den nordlige del af Grønland.

Andre løsninger pløjet

Avannaata Kommunia har igen i år fået dispensation til åben afbrænding af affald i Qaanaaq, Upernavik og Uummannaq og disses bygder samt Ilulissats bygder.

Dispensationen gælder fra 18. juni og tre måneder frem.

Indtil nu har Avannaata Kommunia undersøgt andre muligheder for at håndtere affald lokalt i byer og bygder.

Avannaata Kommunia har tidligere overvejet indkøb af nye små forbrændingsovne. Men miljødepartementet oplyser, at sådanne små forbrændingsovne ikke vil kunne blive miljøgodkendt:

- Disse små forbrændingsovne vurderes dog ikke at kunne overholde kravene til rensningen af røgen for skadelige stoffer, og de er langt dyrere end at være med i den nationale affaldsløsning. De små forbrændingsanlæg vil derfor ikke kunne få en miljøgodkendelse, påpeger Kalistat Lund.

God fælles løsning

Hvis byggeriplanen overholdes vil det nationale forbrændingsanlæg i Sisimiut og Nuuk stå klar i henholdsvis 2022 og 2023.

Naalakkersuisoq for miljø oplyser, at der allerede nu er gode erfaringer med at indføre national affaldshåndtering i landet.

- Den bedste løsning både økonomisk og miljømæssigt er den nationale affaldsløsning, hvor kommunerne samarbejder og affald afbrændes på store nationale forbrændingsanlæg. Vi ser allerede nu flotte resultater, så det er den vej vi skal, oplyser han.