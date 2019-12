Kommune vil ud af fælles affaldsselskab

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 12. december 2019 - 10:27

Ambitionen om at få ryddet op og få bortskaffet alle mulige affaldstyper på en miljøforsvarlig måde i hele Grønland blev realiseret den 21. februar i år, da landets fem kommuner etablerede selskabet Esani A/S.

Her knap ti måneder senere har Avannaata Kommunia besluttet at forlade selskabet, hvor det var meningen, at man ville fragte al affald fra de fem kommuner til to forbrændingsanlæg i Sisimiut og Nuuk.

Enormt dyrt

- Vi blev lovet guld og grønne skove. I realiteten viser det sig at være enormt dyrt for os, siger borgmester Palle Jerimiassen til Sermitsiaq.AG om beslutningen.

Han påpeger, at affaldsproblematikken i forhold til det nye selskab slet ikke tager højde for de helt særlige forhold, som man lever med i Nordgrønland.

- Vi har 23 bygder og fire byer og en del af disse ligger meget isoleret og isfyldt farvand forhindrer i store dele af året, at man kan få transporteret affaldet væk, siger borgmesteren.

- Vi kan samtidig konstatere, at vi selv skal stå for opførelse af lagerbygninger til affaldet og indkøb af diverse materiel. Den omkostning havde vi ikke set komme, forklarer han.

Lokal afbrænding

Han mener, at det vil være langt mere effektivt og billigere for Avannaata Kommunia at etablere små container-forbrændingsanlæg lokalt ude i bygderne.

- I dag skal vi emballere affaldet og opbevare affaldet indtil det kan afskibes. Det giver visse steder store problemer med lugtgener for bygdeborgerne, påpeger borgmesteren.

Bag etableringen af Esani A/S står de fem kommuner, der samlet har skudt to millioner kroner ind i aktiekapital. Bestyrelsesformanden er kommunaldirektør Lars Møller-Sørensen, mens direktøren er Frank Rasmussen.