Ældretalsmand: Kommuner skal sikre nok arbejdskraft i alderdomshjemmene

Kassaaluk Kristensen Lørdag, 23. april 2022 - 14:44

- Ældretalsmanden kan godt forstå, at de ældre borgere i Qasigiannguit laver en demonstration om deres utilfredsstillende vilkår.

Sådan indleder ældretalsmanden sin pressemeddelelse i forhold til de ældres demonstration i Qasigiannguit fredag formiddag.

Omkring 40 ældre borgere i Qasigiannguit viste deres utilfredshed omkring dårlige vilkår i alderdomshjemmet og den generelle hjælp og støtte til selvhjulpne ældre i byen, mens borgmester Ane Hansen var i byen.

Vikar alene som nattevagt

Inga Egede er bekendt med forholdene i alderdomshjemmet der fik bægeret til at flyde over for de ældres utilfredshed.

Hun har rettet henvendelse til Kommune Qeqertalik den 4. april for at vide, hvad kommunen vil gøre for at rette op på personalemanglen i alderdomshjemmet. En episode er under al kritik, mener hun.

En vikar blev sat som den eneste nattevagt i alderdomshjemmet i midten af marts.

- Vikaren der har haft nattevagt alene vurderer at den manglende arbejdskraft i alderdomshjemmet er misrøgt af ældre, Ældretalsmanden ikke være mere enig i denne vurdering, skriver Inga Egede i en pressemeddelelse.

Tiltræk personale og fasthold dem

Hun kræver, at samtlige kommuner skal gøre deres yderste for at tiltrække og fastholde tilstrækkelig arbejdskraft, så normeringen for hjemmehjælpere og medarbejdere på alderdomshjemmene kan opfyldes.

Borgmester i Kommune Qeqertalik, Ane Hansen, har overfor Sermitsiaq.AG forklaret, at kommunen har gennemført en undersøgelse af den nævnte episode, og at kommunen arbejder på at ansætte uddannet personale i alderdomshjemmet i Qasigiannguit i midten af maj.