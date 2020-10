Ældretalsmand: Giv flere timer til hjemmehjælp

Kassaaluk Kristiansen Mandag, 05. oktober 2020 - 07:49

To timer.

Så lidt bliver hjemmehjælpere i mindre bygder tilbudt at arbejde per uge.

Det betyder, at hvis der er flere klienter end en, så er der meget få timer til opgaver som indkøb, tøjvask, rengøring, madlavning og personlig hygiejne.

- Det er ikke godt nok, siger ældretalsmand Helene Heilmann.

- Hvem kan nå at gøre rent, købe ind og tøjvask, samtidig holde en samtale i gang med klienten, når der kun er to timer per uge? Og ingen ældre fortjener at få besøg af en hjemmehjælper to timer hver anden uge. Det er ikke nok, siger Helene Heilmann.

Hun har af eget initiativ undersøgt kommunernes dækning af hjemmehjælpkorpset i både byer og bygder.

- Mange ældre har fortalt mig, at de mangler hjælp i det daglige. Nogen hjemmehjælpere får tilbudt to timers arbejde per uge. Så er det forståeligt, at ingen ønsker at arbejde som hjemmehjælper som timelønnet. Det kan ikke betale sig, også går det ud over de ældre, der så mangler hjemmehjælpere, fortæller Helene Heilmann.

Få hjemmehjælpere til mange klienter

Ikke alle bosteder har svaret på ældretalsmandens henvendelse. Men de oplysninger hun sidder med, overrasker hende.

I en enkelt kommune har i alt to byer og fem bygder svaret. Sammenlagt er der 109 klienter, mens der er 16 hjemmehjælpere til at dække behovet. I nogen af bygderne er der ingen hjemmehjælpere.

I en anden kommune oplyser en bygd, at der er 12 klienter til en hjemmehjælper. Der er ikke angivet antal timer per klient per uge.

Øg arbejdstiden

I alt har elleve byer og 26 bygder svaret på ældretalsmandens henvendelse.

Helene Heilmann ser gerne, at ældre, som bor i eget hus får lidt længere hjælp per uge.

- Jeg anbefaler kommuner om at ansætte hjemmehjælpere til flere timer per ugen, så flere kan søge om at blive hjemmehjælpere. Hjemmehjælp er ikke kun rengøring og madlavning. Der skal også være kontakt til klinter, de ældre, siger Helene Heilmann.

Ifølge lovgivningen yder hjemmehjælpen vejledning og bistand til hjemmets opretholdelse. Det gælder almindeligt husligt arbejde såsom rengøring og madlavning, indkøb, tøjvask, personlig hygiejne, hjælp til opvarmning samt hjælp til af- og påklædning.

Ældretalsmanden oplyser, at hun allerede har rettet henvendelse til samtlige kommuner med sin anbefaling om flere timer til hjemmehjælpere. En kommune har vendt tilbage med lovning om at undersøge udfordringen.