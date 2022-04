Borgere demonstrerer mod dårlige forhold for ældre

Borgere i Qasigiannguit benytter borgmesterens besøg med at vise deres utilfredshed omkring forhold for de ældre i alderdomshjemmet.

Kassaaluk Kristensen Fredag, 22. april 2022 - 13:53

Borgere i Qasigiannguit har fået nok af de kummerlige forhold for ældre i byen.

I dag demonstrerer borgerne, mens borgmester i Kommune Qeqertalik, Ane Hansen er i byen.

- Især hjemmehjælp for de ældre, der bor i egne hjem og forholdene på alderdomshjemmet er under al kritik. Vi har fået nok og mener, at det er helt uacceptabelt, fortæller Erik Sørensen, der er medarrangør af demonstrationen.

Han uddyber, at der generelt er mangel på personale, og at de ældre dermed ikke får nok hjælp og støtte i hverdagen.

- Ved lønningsdag er der stor mangel på personale. De ældre bliver nedprioriteret. Forholdene har ikke ændret sig, selvom vi igennem flere år har gjort kommunen opmærksom på problemet. Nu viser vi vores utilfredshed med denne demonstration, fortæller Erik Sørensen.

Mangler uddannet personale

Omkring 40 ældre borgere er mødt op for at demonstrere i Qasigiannguit.

Demonstranterne startede ved alderdomshjemmet for at vise deres utilfredshed over ustabile medarbejdere, og fortsatte til byens kommunekontor, hvor borgmester Ane Hansen (IA) holdt tale for de fremmødte.

Arrangørerne mener, at kommunen bør have en større indsats for at ansætte stabile og uddannet personale til alderdomshjemmet.

Kommunalbestyrelsesmedlem i Qeqertalik Aqqa Samuelsen oplyser til Sermitsiaq.AG, at Siumutgruppen har sat bedre forhold for de ældre på alderdomshjemmet i Qasigiannguit på dagsorden for kommunalbestyrelsen. Han fortæller, at han forstår borgernes frustrationer og begrundelser for demonstrationen.

Flere tiltag allerede i gang

Borgmester Ane Hansen oplyser til Sermitsiaq.AG at kommunen har været opmærksom på udfordringer med personale på alderdomshjemmet i Qasigiannguit.

Flere eksempler på omsorgssvigt af ældre i alderdomshjemmet har floreret rundt på de sociale medier. Blandt andet fortæller en borger, at personalet ikke kan nå at tjekke ind til de ældre i dagtimerne.

- Vi har faktisk igangsat flere tiltag for alderdomshjemmet. Vi har igangsat undersøgelser omkring episoder på alderdomshjemmet, hvor borgere oplyser om omsorgssvigt af brugerne. Endvidere skal vi ansætte uddannet personale til alderdomshjemmet i midten af maj, fortæller Ane Hansen.

Hun oplyser, at kommunalbestyrelsen har godkendt at der oprettes et samlet ældreråd i kommunen, så ældre borgere kan få mere indflydelse i kommunens politikker.