Advarer mod krydstogtafgift: Kan koste turismen i Nuuk dyrt

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 04. juli 2023 - 09:42

Et lovforslag om en afgift på krydstogtpassagerer vækker langt fra begejstring hos interesseorganisationen Nuuk Martime Network.

Organisationen peger på, at det i forvejen er omtrent dobbelt så dyrt for krydstogtskibe at lægge til i Nuuk som i andre havne her i landet.

En ny afgift oveni de eksisterende kan betyde vigende indtægter hos både turisterhvervet, Nuuk Havn og KAIR, fordi krydstogtoperatørerne vil vælge andre havne og undlade skift af passagerer og besætning i Nuuk, og i stedet vælger billigere havne i Grønland eller at udskifte passagerer og besætning i udenlandske havne.

Det skriver Nuuk Maritime Network i et høringssvar til Naalakkersuisut i sagen om den foreslåede nye krydstogtafgift.

Nuuk Maritime Network har omkring 60 virksomheder som medlemmer, der alle har relation til havnen. Netværket blev etableret af Kommuneqarfik Sermersooq og det selvstyreejede Sikuki Nuuk Harbour i 2021.

Er pålagt brugerbetaling i forvejen

Årsagen til, at det i forvejen er dyrere for krydstogtskibe at lægge til i Nuuk, skyldes, at havnen drives på kommercielle vilkår af det selvstyreejede Sikuki Nuuk Harbour. Overordnet skal selskabet sørge for, at brugerbetaling kan finansiere havnen samt dens drift og vedligehold.

Et overblik over afgifterne i henholdsvis Nuuk og de øvrige havne. Der kommer også afgifter på havnen i Kangerlussuaq, da Selvstyret har overdraget havnen til Sikuki Nuuk Harbour. Nuuk Maritime Network

Selvstyret har sammenlignet den foreslåede nye krydstogtafgift med afgiftsniveauet i 24 andre havne, som Visit Greenland har undersøgt.

Umiddelbart ser havnene i Grønland ud til fortsat at tilhøre den billigste halvdel af havnene på trods af den nye afgift.

Men i sit høringssvar skriver Nuuk Maritime Network, at Nuuk havn vil blive blandt de fem dyreste havne ud af de 24 destinationer, der sammenlignes med, hvis de nuværende afgifter og de foreslåede afgifter lægges sammen.

Havnedirektør undrer sig

Interesseorganisationen mener, at den foreslåede afgift må justeres, så vilkårene bliver ens på tværs af landet:

- For at modvirke konkurrenceforvridning mellem de grønlandske havne og sikre størst mulige indtægter til den kommende atlantlufthavn i Nuuk bør de totale udgifter ved anløb af i havne i Grønland harmoniseres, skriver netværket i sit høringssvar.

I Sikuki Nuuk Harbour har forslaget om en krydstogtafgift også ført til løftede øjenbryn hos direktør John Rasmussen. Han undrer sig over, at der ikke tages hensyn til forholdene omkring den eksisterende brugerbetaling i Nuuk:

- Jeg kan undre mig over, at man ikke har taget højde for, at Nuuk havn er en kommerciel havn, siger John Rasmussen.

Sikuki Nuuk Harbour har netop fået overdraget havnen i Kangerlussuaq, hvor der også indføres brugerbetaling. Her vil en lignende problematik gøre sig gældende, da også denne havn vil være markant dyrere end de øvrige her i landet.

Blev aftalt i forbindelse med finansloven

Forslaget om indførelse af krydstogtafgift er et resultat af en aftale mellem partierne i forbindelse med indgåelse af finanslovsaftalen for 2023.

Sermitsiaq.AG arbejder på at få en kommentar fra Naalakkersuisut til kritikken af forslaget om krydstogtafgiften.