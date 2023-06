Model for ny krydstogtafgift lagt frem - kan bidrage med millioner

Thomas Munk Veirum Mandag, 12. juni 2023 - 07:50

Der skal igen lægges en afgift på krydstogtpassagerer, der er ombord på de sejlende hoteller, når de anløber grønlandske havne. En sådan afgift blev ellers afskaffet i 2015.

Det blev aftalt mellem partierne i forbindelse med indgåelse af finanslovsaftalen for 2023.

Selvstyret er nu klar med en afgiftsmodel, som er blevet sendt i høring i form af et lovforslag.

Det foreslås, at krydstogtpassagerafgiften pålægges "antallet af ombordværende passagerer ved hvert anløb af eller opankring uden for en grønlandsk havn (inkl. skibe, der ligger på red)."

Krydstogtpassagerafgiften skal komme oveni den gældende havneafgift, og den foreslås fastsat til 50 kr. pr. passager ved hvert havneanløb, opankring uden for havn samt når krydstogtskibe ligger på red.

Vil blive opkrævet i 19 havne

Tabellen nedenfor viser en række priseksempler på forskellige skibes afgift ifølge forslaget:

Naalakkersuisut

Med den foreslåede sats vil afgiften med et meget usikkert skøn kunne indbringe fem millioner kroner til Landskassen, fremgår det af lovforslaget. Dertil kommer, at kommunerne også vil få mulighed for at opkræve et miljø- og vedligeholdelsesgebyr på maksimalt 20 kr. pr. passager. Denne afgift skønnes også at kunne indbringe i alt fem millioner kroner til kommunerne.

Vil være i den lave ende

Af administrative hensyn vil afgiften blive opkrævet sammen med havneafgiften efter hvert anløb, og de to afgifter vil skulle betales i 19 nærmere udpegede havne.

Selvstyret skriver om den nye afgift, at hvis den kommer til at ligge på 50 kr. pr. passager, vil Grønland befinde sig blandt dén halvdel af de udvalgte havne, som ligger afgiftsmæssigt lavest ifølge en undersøgelse fra Visit Greenland.

Nedenstående grafik viser henholdsvis de nuværende og foreslåede nye afgifter i Grønland sammenlignet med en række andre havne: