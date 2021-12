Aalborg: RAL gør klar til stor fyringsrunde

Thomas Munk Veirum Fredag, 10. december 2021 - 11:50

Torsdag har Royal Arctic Line varslet sine medarbejdere i Aalborg om, at virksomheden forventer, at der vil ske afskedigelser i løbet af første halvår 2022.

Det drejer sig om cirka 100 medarbejdere på terminalen, i pakhuset og på værkstedet, oplyser det selvstyreejede rederi.

Det skyldes, at RALs basishavnsaftale med Port of Aalborg udløber med udgangen af 2022.

Ifølge RAL vil øvrige cirka 40 medarbejdere i Aalborg, der beskæftiger sig inden for kundeservice, IT, HR, økonomi, skibsdrift og salg, umiddelbart ikke blive direkte berørt af aftalens udløb.

Har forhandlet i flere år

Direktør Verner Hammeken kalder det beklageligt, når større forandringer rammer virksomhedens medarbejdere:

- Vi har valgt at informere om de påtænkte handlinger så tidligt som muligt. Dette i respekt for den usikkerhed, som basishavnsaftalens udløb naturligt vil medføre. På den måde mener vi, at vi skaber de bedste betingelser for medarbejderne at kunne forberede sig til de forhandlinger, vi påtænker at invitere til i starten af januar 2022, udtaler Verner Hammeken, administrerende direktør i Royal Arctic Line, ifølge virksomhedens hjemmeside.

Port of Aalborg oplyser, at man i flere år har forhandlet med RAL om en eventuel fortsættelse af samarbejdet, men at fremtiden nu er afklaret, og at aftalen med RAL udløber i slutningen af 2022:

- Den nuværende basishavnaftale udløber ved udgangen af 2022, og det er definitivt. Vi har haft et godt og langt samarbejde med Royal Arctic Line. Aalborg har været basishavn for Grønlandstrafikken i 50 år, og man er altid ærgerlig, når en æra slutter, udtaler Claus Holstein, adm. direktør hos Port of Aalborg.

- Lettere at handle med Grønland

Havnedirektøren siger videre, at Port of Aalborg vil fokusere på at støtte de kunder, der fortsat ønsker at benytte Aalborg i deres logistikløsninger i handlen med Grønland og Nordatlanten.

Og det er et langvarigt samarbejde, der er ved at nå til vejs ende. Transport af gods mellem Danmark og Grønland blev nemlig flyttet til Aalborg i 1972.

Fragten skal i fremtiden håndteres via Aarhus Havn. RAL oplyser, at køle- og frysegods allerede håndteres via Århus.

- I vores bestræbelser på at gøre det let at handle med hele Grønland, er der et behov for, at vi løbende kan tilpasse os til de muligheder, der opstår. Royal Arctic Lines nye sejladssystem gør, at vi nu anløber Danmark, Sverige, Færøerne og Island på ugentlig basis, hvilket giver flere ind- og udgangsporte for grønlandsk import og eksport, lyder det fra Verner Hammeken.