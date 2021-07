RAL skifter ud i ledelsen

Thomas Munk Veirum Onsdag, 30. juni 2021 - 11:12

RAL's nuværende CCO (Chief Commercial Officer), Lars Borris Pedersen, ønsker nye udfordringer uden for Royal Arctic Line og stopper i ledelsen.

Ind kommer i stedet Niels Clemensen, der er en gammel kending i RAL som tidligere ansat. Royal Arctic Line takker Lars Borris Pedersen for samarbejdet:

- Lars har med sit lederskab af kundeservice, bookingkontor, spedition, Key Account Management og salg ført selskabet godt igennem de forandringer som selskabet har gennemført, særligt i de sidste 6 år, skriver Royal Arctic Line.

Niels Clemensen har tidligere været ansat i Royal Arctic Line. Royal Arctic Line

Niels Clemensen tiltræder 1. august, og han har tidligere været direktør for Hanstholm Havn.

Niels Clemensen har tidligere haft stillingen som CCO i Royal Arctic Line, og ifølge selskabet har han været med til at udforme strategien om samsejling tilbage i 2015/2016.

- Niels har derfor været med fra første spadestik på denne rejse og har international erfaring kombineret med grønlandskendskab til at drive os mod de næste muligheder, skriver Royal Arctic Line i en pressemeddelelse.

Glæder sig til at vende hjem

Selv udtaler Niels Clemensen:

- Min hustru og jeg glæder os til at vende hjem til Nuuk og nogle spændende udfordringer og opgaver i Royal Arctic Line, som jeg personligt glæder mig til at løse sammen med det øvrige Royal Arctic Line-team, siger han i meddelelsen.

Derudover skriver selskabet, at stillingen koncern HR-chef genbesættes med Bebiane Boye Hansen. Hun skifter til RAL fra Nukissiorfiit.

Bebiane Boye Hansen bliver ny koncern HR-chef. Royal Arctic Line

- Jeg ser frem til at være med til at gøre det lettere at handle med Grønland og til at møde alle medarbejdere. Jeg glæder mig til at fortsætte arbejdet med udvikling af HR-værktøjer ud fra de sidste 5 års arbejde på datadrevet HR, for at sikre størst mulig effekt af vores HR-indsats på kysten, på hovedkontoret i Grønland og for vores medarbejdere i Danmark, siger Bebiane Boye Hansen.